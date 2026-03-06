“Mai Bandiera Bianca”: la Provincia di Savona unita contro la violenza sulle donne

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il territorio savonese lancia un segnale forte e coordinato. Non si tratta solo di una ricorrenza simbolica, ma dell’inizio di un percorso di sensibilizzazione continua che vedrà la Provincia e ben 27 Comuni schierati in prima linea con la campagna istituzionale “Contro la violenza sulle donne. MAI BANDIERA BIANCA”.

L’iniziativa, promossa da ANCI Comunicare in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trovato nel savonese un’adesione corale grazie al coordinamento della Provincia.L’obiettivo è ambizioso: trasformare il contrasto alla violenza di genere in un riferimento culturale condiviso, rendendo il messaggio visibile e riconoscibile negli spazi pubblici e nelle attività istituzionali durante tutto l’anno.

Ad oggi, sono 27 le amministrazioni che hanno formalizzato la propria partecipazione: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare Arnasco, Bardineto, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Calizzano Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Finale Ligure Laigueglia, Loano, Mallare, Mioglia, Noli, Onzo Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Quiliano, Testico e Varazze.

Il messaggio: “La violenza non è un fatto privato”.

La campagna si fonda su pilastri chiari e non negoziabili: le istituzioni coinvolte ribadiscono che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti che riguarda l’intera comunità, non solo chi la subisce.

“Qui non si abbassa lo sguardo. Qui non si alza bandiera bianca: contrastare il fenomeno significa ascoltare, proteggere e agire, assumendosi la responsabilità istituzionale di costruire un ambiente basato su rispetto, sicurezza e libertà” affermano dalla Provincia.

Il lancio dell’8 marzo è solo il primo passo. Nei prossimi mesi, la rete è destinata a crescere ulteriormente, aprendosi al coinvolgimento di associazioni e realtà sociali del territorio per una prevenzione sempre più capillare ed efficace.