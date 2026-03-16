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Operativo

“Maggiordomo di quartiere”: inaugura il servizio di assistenza per le Albisole

Da giovedì 19 marzo apertura dello sportello in via Repetto 80

maggiordomo di quartiere

Si inaugura giovedì 19 marzo, alle ore 9.30, in via Repetto 80 ad Albissola Marina, un nuovo punto di accesso dello sportello del “Maggiordomo di quartiere”.

è pensato per aiutare i cittadini in varie incombenze quotidiane, come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare ricette, medicinali e pacchi, pagare le bollette e dare informazioni e consigli sul disbrigo di molti aspetti della vita quotidiana, tutte attività che, persone anziane o fragili, possono far sorgere la necessità di un supporto.

A tagliare il nastro sarà l’assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali e Terzo Settore della Regione Liguria Massimo Nicolò, insieme al sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e al sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini. Il nuovo punto di accesso di via Repetto erogherà il servizio sul territorio di entrambe le Albisole.

Il Maggiordomo di quartiere è una figura di prossimità che opera sul territorio con l’obiettivo di supportare i cittadini nello svolgimento di piccole incombenze quotidiane e facilitare l’accesso ai servizi, ed è erogato gratuitamente per la popolazione.

“Con questo progetto l’Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, e Terzo Settore di Regione Liguria conferma l’impegno nel promuovere servizi capaci di rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione, rafforzando la rete di supporto sociale sul territorio”.

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