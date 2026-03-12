Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta la conduttrice savonese Enrica Bonaccorti

Savona. Il mondo della televisione italiana e dello spettacolo è il lutto per la morte di Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni. L’attrice, nata a Savona (il 18 novembre 1949), era malata di un tumore al pancreas, che aveva rivelato pubblicamente settembre 2025.

E’ stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice. Inizia con il teatro e con il cinema per poi passare a radio e televisione.

“Ci siamo viste tre mesi fa con Enrica, insieme a noi c’era anche Daniela Poggi, un’altra savonese doc – afferma Chiara Giuria Cortese, speaker radiofonica e manager – è stata un’amica speciale e già sento la sua mancanza. Sapevamo della malattia ma non credevo che se la portasse via così in fretta”.

Chiara è arrivata a Roma per intraprendere la sua carriera poco più che ventenne e ad accoglierla fu proprio Enrica: “Avevo ricevuto il mio primo incarico giù a Roma e ad accogliermi c’era proprio Enrica. Mi ha fatto da mamma, mi ha aiutato nella ricerca della casa e in molte altre situazioni. Mi ha inserito nel tessuto sociale romano. Ci conoscevamo dai tempi di Radio Savona Sound, dove io ero una ragazza e poi qui, a Roma, la nostra amicizia si è consolidata. Sarà per sempre nel mio cuore“.

Enrica Bonaccorti e Chiara Giuria

La Carriera

Enrica Bonaccorti aveva iniziato come attrice di teatro e cinema negli anni ’70, prima di diventare protagonista in programmi di successo come Italia Sera, Pronto, chi gioca? e Non è la Rai. Il biennio tra il 1983 e il 1985 è quello del successo televisivo: sono gli anni di Italia Sera. È il trampolino di lancio per arrivare a Pronto, chi gioca? dove si trovò a sostituire un’icona: Raffaella Carrà. Negli anni ’80 posa nuda per l’edizione italiana di Playboy.

Successivamente passa a Mediaset, da Silvio Berlusconi. Ha condotto, nel 1991, così la prima edizione del varietà Non è la Rai. Sarà la prima presentatrice a dare la linea alla prima edizione del TG5 delle ore 13. Scrive per varie testate: Noi donne, Sette, Oggi.

Dal 2000 al 2006 è ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo. E’ stata autrice di testi di alcune canzoni, come: La lontananza e Mara terra mia, successi di Domenico Modugno.

Tra i suoi amori c’è stato anche Renato Zero.