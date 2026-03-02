Lutto ad Albenga: è scomparsa Maria “Bugi” Pastorino, fondatrice e colonna del Frantoio Sommariva

Albenga. Lutto per la Città delle Torri, che piange la scomparsa di Maria “Bugi” Pastorino. Fondatrice, con il marito Domenico Sommariva, ed una delle colonne del noto Frantoio Sommariva.

Venuta a mancare all’età di 96 anni, ha lasciato i figli Gianni con Elena e Agostino, i nipoti Alice, Gabriele, Leonardo e Giacomo e la piccola Margherita.

“Ciao cara Bugi, – il ricordo commosso dei Fieui di Caruggi su Facebook. – Non ti incontreremo più nei nostri amati caruggi, non sentiremo più i tuoi racconti, come quello della telefonata di Paolo Villaggio. La tua vita è stata intensa e non sempre facile, con gioie e dolori grandi”.

“Hai trasmesso a chiunque ti abbia conosciuto valori importanti: famiglia, lavoro, sacrificio, altruismo. Sei stata, tu esile e delicata, una grande quercia possente. Grazie per tutto. Un abbraccio a Agostino e Gianni e a tutti i tuoi cari”.

I funerali saranno celebrati domani (martedì 3 marzo), alle 10,30, nella chiesa di Santa Maria in Fontibus.

La famiglia ha chiesto di non regalare fiori, ma di devolvere offerte in favore dell’associazione Basta Poco.