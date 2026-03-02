  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aveva 96 anni

Lutto ad Albenga: è scomparsa Maria “Bugi” Pastorino, fondatrice e colonna del Frantoio Sommariva

I funerali si svolgeranno martedì 3 marzo, alle 10,30, nella chiesa di Santa Maria in Fontibus

Generico marzo 2026

Albenga. Lutto per la Città delle Torri, che piange la scomparsa di Maria “Bugi” Pastorino. Fondatrice, con il marito Domenico Sommariva, ed una delle colonne del noto Frantoio Sommariva.

Venuta a mancare all’età di 96 anni, ha lasciato i figli Gianni con Elena e Agostino, i nipoti Alice, Gabriele, Leonardo e Giacomo e la piccola Margherita.

“Ciao cara Bugi, – il ricordo commosso dei Fieui di Caruggi su Facebook. – Non ti incontreremo più nei nostri amati caruggi, non sentiremo più i tuoi racconti, come quello della telefonata di Paolo Villaggio. La tua vita è stata intensa e non sempre facile, con gioie e dolori grandi”. 

“Hai trasmesso a chiunque ti abbia conosciuto valori importanti: famiglia, lavoro, sacrificio, altruismo. Sei stata, tu esile e delicata, una grande quercia possente. Grazie per tutto. Un abbraccio a Agostino e Gianni e a tutti i tuoi cari”. 

I funerali saranno celebrati domani (martedì 3 marzo), alle 10,30, nella chiesa di Santa Maria in Fontibus.

La famiglia ha chiesto di non regalare fiori, ma di devolvere offerte in favore dell’associazione Basta Poco. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.