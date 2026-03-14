Lutto a Savona per la scomparsa di Primo Panaro, storico militante del Circolo Pd di Villapiana

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Primo Panaro, storico militante del Circolo di Villapiana.

Si è spento all’ospedale San Paolo, all’età di 87 anni.

Al cordoglio di familiari e amici per la scomparsa, si è unito anche il Pd di Savona: “La vita di Primo è sempre stata accompagnata dall’impegno politico nel partito con la cultura del militante che dedica parte del suo tempo quotidiano alla informazione, all’organizzazione del partito, al dialogo nel quartiere”

“Instancabile nonostante l’età , ha dato l’esempio alle nuove generazioni prodigandosi per i valori dell’antifascismo e della pace”, hanno concluso i “dem” nel loro ricordo.