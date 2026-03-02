  • News24
Solidali

Loano, in piazza Rocca tornano le gardenie di Aism che aiutano la ricerca contro la sclerosi multipla

In distribuzione il 7 e 8 marzo (o, in caso di maltempo, i giorni 14 e 15 marzo) in cambio di un piccolo contributo

Gardensie Aism

Loano. Il 6, 7 e 8 marzo,in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna “Gardensia”, l’iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che porterà nelle piazze italiane gardenie e ortensie come simbolo di impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Due piante, gardenia e ortensia, in un’unione simbolica, rappresentano il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, che le colpisce con una frequenza doppia rispetto agli uomini.

I fondi raccolti attraverso la “Gardensia” di AISM contribuiscono a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Un impegno che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.

A Loano le gardenie di Aism saranno in distribuzione in piazza Rocca il 7 e 8 marzo (o, in caso di maltempo, i giorni 14 e 15 marzo) in cambio di un piccolo contributo.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali. Una condizione che richiede risposte continue nel tempo: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

“’Gardensia’ rappresenta da sempre molto più di una campagna di raccolta fondi: è un segno di partecipazione collettiva che sostiene un impegno quotidiano fatto di ricerca, servizi e diritti – dichiara Francesco Vacca, presidente di AISM – Ogni fiore è un gesto che contribuisce a costruire risposte più eque e sostenibili per il presente e il futuro delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate”.

Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

