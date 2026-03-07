Loano, auto abbatte sbarra al passaggio livello di via Stella

Loano. Questa mattina un’auto ha abbattuto una delle sbarre del passaggio a livello di via Stella a Loano.

Secondo quanto appreso, il conducente dell’auto avrebbe proseguito la sua corsa nonostante il semaforo rosso già in funzione per la chiusura delle sbarre.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che oltre ad effettuare i rilievi del caso si occuperà di “presidiare” il passaggio rimasto aperto.

La rottura della sbarra ha inevitabilmente bloccato la circolazione ferroviaria e causerà anche disagi alla circolazione stradale tra via Stella e l’Aurelia, finché i tecnici di Rfi non effettueranno le riparazioni del caso.