Lo studente del Bruno di Albenga Fabiano Pinto protagonista al concerto dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali

Albenga. Lo scorso 11 marzo presso la Fortezza da Basso di Firenze si è tenuto il concerto dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali per l’inaugurazione dell’edizione 2026 della Fiera Didacta, il più importante appuntamento fieristico in Italia dedicato all’innovazione scolastica ed alla formazione.

Nella fila dei clarinetti, a suonare il proprio strumento assieme ad altri studenti – selezionati tra i più meritevoli provenienti dai licei musicali italiani – c’era Fabiano Pinto, studente del liceo musicale “Giordano Bruno” di Albenga.

I 91 studenti hanno eseguito musiche di Bizet, Brahms, Dvořák, Mozart, Strauss e John Williams, oltre a Il Canto degli Italiani scritto da Mameli, diretti dai Maestri Simone Genuini, Pietro Borgonovo e Maurizio Petrolo.

Il ministro Valditara – presente all’evento assieme al maestro Uto Ughi – ha speso sincere parole di elogio per l’impegno profuso dai giovani musicisti, ringraziando pubblicamente i loro professori per il lavoro svolto quotidianamente; egli ha inoltre sottolineato l’importanza della Musica, potente promotrice dei valori del rispetto e dell’ascolto.

“Innanzitutto vorrei ringraziare i professori del mio liceo musicale per aver indicato il mio nome per la selezione nazionale – ha affermato Fabiano – Esibirmi nell’Orchestra Nazionale è stata un’esperienza formativa da tutti i punti di vista, che mi ha permesso di conoscere giovani musicisti, molto preparati, e confrontarmi con loro. Sono stato diretto da Maestri eccezionali, che mi hanno trasmesso ulteriori stimoli ed indicato nuovi obiettivi per la mia formazione musicale. Non vedo l’ora di tornare ad esibirmi assieme a tutti loro.”