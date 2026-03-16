Lite in famiglia, intervengono i carabinieri e in casa trovano 100 grammi di droga: 18enne arrestato ad Albisola

Albisola Superiore. Alcuni giorni fa, i carabinieri della Stazione di Albisola Superiore, su impulso della Centrale Operativa di Savona, sono prontamente intervenuti presso un’abitazione per sedare una lite in famiglia.

A seguito dell’intervento all’interno dell’abitazione, tuttavia, i militari hanno poi tratto in arresto in flagranza di reato un 18enne di nazionalità centroamericana, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Durante gli accertamenti effettuati nell’abitazione, infatti, i carabinieri hanno appurato che il giovane deteneva un panetto di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché un bilancino di precisione.

Al termine delle verifiche del caso, pertanto, i militari hanno tratto in arresto il ragazzo, trattenendolo nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia.

A seguito del giudizio direttissimo, svoltosi nella giornata successiva presso il Tribunale di Savona, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova.

Sicurezza e legalità sono una priorità per l’Arma dei Carabinieri. Grazie a una presenza capillare e dinamica sul territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona vigilano costantemente su aree abitate e zone periferiche, soprattutto nelle località più sensibili, con l’obiettivo di garantire sia vicinanza ai cittadini, sia attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.