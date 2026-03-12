Lite in discoteca a Savona, la Questura chiude l’Elite per sette giorni

Savona. Serrande abbassate e un foglio affisso all’ingresso: così si presenta da oggi l’Elite, discoteca di via Briganti a Savona. Il locale è stato chiuso con un provvedimento del questore che dispone la sospensione dell’attività per sette giorni (dal 12 al 18 marzo 2026) ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

L’articolo 100 del TULPS consente al questore di disporre la chiusura di esercizi pubblici quando emergono situazioni che possono rappresentare un problema per l’ordine o la sicurezza pubblica. In questi casi la sospensione ha carattere temporaneo e viene utilizzata come misura preventiva.

A far scattare il provvedimento è stata una lite tra due giovani avvenuta all’interno del locale nella notte tra venerdì e sabato. Ad un certo punto uno dei due avrebbe colpito l’altro con un pugno al volto: ne sono conseguiti alcuni minuti concitati nel corso dei quali, peraltro, il ragazzo si sarebbe ripetutamente vantato ad alta voce – per farsi udire dai presenti – di essere “figlio di un poliziotto”.

Al titolare del locale viene contestato il fatto di non aver immediatamente chiamato le forze dell’ordine: nel 2024, infatti, dopo alcuni episodi di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica (avvenuti però all’esterno del locale), aveva ricevuto un ammonimento che intimava di collaborare attivamente con le forze di polizia.

Per una settimana, quindi, le luci dell’Elite resteranno spente. Il provvedimento è stato notificato e reso visibile anche all’esterno della discoteca: sulla serranda è stato infatti affisso il foglio ufficiale che comunica la sospensione temporanea dell’attività.