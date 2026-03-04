Lions Club Loano Doria, serata con la campionessa Silvana Stanco

Si è svolta venerdì 27 febbraio presso il ristorante Badaia alla Marina di Loano la serata a cura del Lions Club Loano Doria guidato dal presidente Santiago Vacca, con la campionessa di tiro a volo Silvana Stanco.

Campionessa del mondo di tiro a volo (trap) e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, atleta con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, specializzata nella fossa olimpica, residente ad Ortovero; ha sempre frequentato fin da piccola il poligono seguendo l’attività del padre, iniziando a sparare col fucile all’età di quindici anni.

Non si è mai fermata, vantando un lungo curriculum di medaglie vinte in tutto il mondo.

Nata a Zurigo nel 1993, simpatica, modesta, molto preparata ha raccontato la sua vita di atleta sempre con il sorriso, spiegando anche come si gestisce l’ansia e la pressione che inevitabilmente l’avvolge prima delle gare.

Di come ogni piattello (si allena fino a cinque giorni alla settimana, sparando a quasi duecento piattelli al giorno) sia una sfida e di come mantenere la calma e non perdere di vista l’obiettivo sotto gli occhi del mondo.

“Lo sport come stile di vita, disciplina, salute, sacrificio che fortifica e rende persone migliori”.

Il nome dell’Italia e della Liguria è orgogliosamente portato in giro per il mondo in competizioni internazionali.

Presentata al Club dal Socio Aldo Berengan, delegato provinciale savonese FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo), Silvana Stanco era accompagnata dal delegato regionale FITAV Francesco Ciocca e consorte.