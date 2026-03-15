Ligorna, Scannapieco dopo lo 0-0 con il Vado: “Siamo venuti qua per vincere, ma ci teniamo il pareggio e il +1”

Vado Ligure. Un pareggio intenso e combattuto quello tra Vado e Ligorna nel big match del girone A di Serie D. Al termine della gara il capitano dei biancoblù Paolo Scannapieco sottolinea soprattutto il valore della partita e dell’atmosfera sugli spalti.

“Vorrei ringraziare tutto il movimento Ligorna che ha portato quattro pullman, mi sembra. C’era un bello spettacolo sia nelle tribune ma anche in campo. Non ci siamo risparmiati tutte e due le squadre ed è stato un pareggio di grande intensità”.

Resta però anche un pizzico di rammarico per il risultato: “C’è un pochettino di rammarico perché forse potevamo buttare la palla dentro e vincerla”.

Il difensore parla di una gara importante anche per il movimento calcistico ligure: “È stato uno bello spettacolo sia da parte del Ligorna sia da parte del Vado, dove non si vedevano da tanto tempo due squadre così in Liguria”.

Sulla corsa alla promozione, Scannapieco mantiene alta l’attenzione: “Sono due presidenti ambiziosi e tutti e due vorrebbero salire in Lega Pro. Adesso siamo avanti noi però ci sono ancora sette finali da giocare”.

Il Ligorna era arrivato al “Chittolina” con un obiettivo preciso: “Sì, siamo venuti qua per vincere, ma ci teniamo il pareggio e il più uno e andiamo avanti”.

Il capitano sottolinea anche la maturità mostrata dalla squadra in una partita così delicata: “L’abbiamo preparata benissimo, siamo venuti qua come squadra matura per fare il risultato. Non ce l’abbiamo fatta a vincere, abbiamo pareggiato e andiamo avanti così”.

Infine uno sguardo al finale di stagione: “Stiamo facendo un campionato molto importante e sappiamo tutti quello che vogliamo. Siamo arrivati molto brillanti a questa partita, abbiamo avuto due settimane per prepararla al meglio. C’è un po’ di rammarico per due o tre occasioni che potevamo sfruttare meglio, però alla fine siamo stati anche abbastanza fortunati sull’occasione di Alfiero e ci teniamo il punto. Adesso facciamoci queste sette finali alla grande, vince chi non scivolerà”.