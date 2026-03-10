Licenza sospesa per dieci giorni ad una sala scommesse di Albenga, abituale ritrovo di pregiudicati

Albenga. Licenza sospesa ad una sala scommesse di Albenga per dieci giorni: nell’ottica del costante impegno a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Savona ha emesso il provvedimento, su proposta del Comando di Polizia Locale, che ha segnalato le numerose lamentele pervenute da parte dei cittadini residenti nella zona.

In particolare sono stati indicati alcuni punti di via Carloforte come luoghi di ritrovo di soggetti pregiudicati, in prevalenza stranieri, dediti al traffico di stupefacenti ed all’abuso di alcol che, arrecando disturbo alla quiete pubblica, trasmettono un senso di insicurezza generale, limitando persino la normale fruibilità degli spazi pubblici.

Tali segnalazioni sono state confermate anche da mirati controlli da parte del Commissariato di Alassio e del Comando Compagnia Carabinieri di Albenga, oltre che della Polizia Locale ed hanno permesso di accertare l’assidua presenza nella sala scommesse di persone gravate da precedenti di polizia ed in particolare in materia di droga.

Sulla base degli elementi emersi, il Questore ha quindi emesso il decreto di sospensione della licenza, da oggi al 19 marzo, misura che ha finalità esclusivamente preventiva e mira a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica è avvenuta nella mattinata odierna, a cura del Comando Polizia Locale di Albenga.