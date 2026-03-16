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Legino, torre crollata al Ruffinengo. Carella: “Campo di Quiliano gentilmente messo a disposizione”

Il prossimo weekend Prima Squadra e Juniores giocheranno al Picasso: c'è l'annuncio dopo il fatto avvenuto ieri notte causa maltempo

Generico marzo 2026

Savona. “Per fortuna non c’era nessuno“, ha esordito il presidente del Legino, Piero Carella, per commentare la caduta di una torre faro durante la notte di ieri, fortemente colpita dal maltempo. Così il campo sportivo “Ruffinengo” è stato temporaneamente chiuso per i sopralluoghi del caso.

Il faro è crollato dal lato della tribuna, andando a colpire proprio la parte superiore dei container. Il campo e la parte riservata al pubblico non hanno subito danni.

Nell’attesa che vengano concluse le attività nell’impianto, il numero uno del Legino annuncia: “Il Quiliano ci ha gentilmente messo a disposizione il campo per le partite di sabato della Juniores e di domenica della Prima Squadra alle 17:30“.

 

 

 

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