Legino, sacrificio parola d’ordine per pareggiare il Savona, Tobia: “Messo l’anima per trovare il pari contro individualità incredibili”

Il Legino ottiene un punto d’oro e resiste alle offensiva del Savona. Recuperata la situazione di svantaggio di due reti, la squadra di Tobia esce dalla partita del Chittolina con un punto pesantissimo. Situazione di classifica normale, nel senso che i verdeblù difficilmente vedranno i playoff e la salvezza sembra decisamente alla loro portata e già quasi raggiunta, rimane comunque un pareggio in un derby di rilevanza storica per il club. Il tecnico Fabio Tobia ha commentato il risultato nel post partita, parlando anche delle voci di collaborazione (di cui abbiamo parlato qualche giorno fa) proprio con il Savona.

Dichiara il mister: “Questa era una partita dal sapore particolare. Venivamo da una serie di risultati non eclatanti e portare a casa un punto contro una squadra dalle individualità incredibili è stato davvero ottimo. Abbiamo preparato la partita sfruttando le nostre armi, puntando sulle ripartenze in campo aperto e attaccando la profondità. Il Savona anche con i cambi aveva giocatori che possono fare i titolari in qualsiasi squadra di Promozione, Eccellenza e anche qualcosa di più. Onore ai miei ragazzi che hanno fatto una partita incredibile.

Il Legino è sesto in classifica con 31 punti. Una buona stagione, ma forse qualcosa di meglio si poteva fare. Infatti prosegue Tobia: “Ci portiamo a casa entusiasmo anche se un punto in classifica non ci cambia tanto. Rimane il rammarico, perché per il valore umano di questi ragazzi e per le capacità che hanno di fare certi sacrifici si poteva fare qualcosa di più“.

A contornare questa partita le voci della collaborazione con il Savona. Tobia dichiara: “Su questo aspetto lascio parlare il presidente. La partita di oggi non poteva essere condizionata da qualsiasi voce ci fosse in questo momento. Il Legino per me è casa da 16 anni. Sono arrivato in Seconda Categoria con il settore giovanile appena sciolto, oggi abbiamo 300 tesserati e una prima squadra saldamente in Promozione. Ci sono troppe persone che si riempiono la bocca con falsi miti ma nel Legino ci sono costantemente 6/7 ragazzi in campo che vengono dal nostro vivaio, addirittura dai pulcini. E in tante squadre ci sono 5/6 ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile. Se il presidente ha voglia di dire qualcosa in più su un disegno tecnico con nuove forze può parlarne. Ma per me oggi rimane questa maglia e non aver avuto mai un rammarico o un ripensamento. Non è facile non vincere mai un campionato e avere sempre entusiasmo, però sono orgoglioso di quello che ho fatto”.