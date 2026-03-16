Leca d’Albenga, L’Anpi rinnova il direttivo: eletti quattro nuovi membri

Albenga. Si è svolta sabato 14 marzo l’Assemblea generale della sede Anpi di Leca d’Albenga, durante la quale oltre a discutere sui progetti futuri della associazione, si è rinnovato il Comitato Direttivo.

“Per diverse ragioni – si legge in una nota – lo scorso anno si è chiuso con le dimissioni di alcuni membri del direttivo precedente, era anche venuto a mancare il vicepresidente Giuseppe Gerini, storico iscritto della sezione e anche se i numeri permettevano comunque il normale svolgimento delle attività, si è preferito in attesa del prossimo congresso, di nominare un nuovo direttivo”.

Aggiungono dall’Anpi: “Quindi oltre alla riconferma dei sigg.ri Ester Bozzano, Daniela Vignola, Giuliano Falco, Iuri Patrone e Giovanna Casanova, sono stati eletti: Simona Vespo, Alessandro Minetto, Fausto Primosich e Alberto Passino. La nuova squadra dovrà scegliere a breve al proprio interno il nuovo Presidente, sicuramente il nuovo gruppo porterà nuove idee per Leca e anche per le valli, infatti sono rappresentati oltre a Leca, i paesi di Ortovero, Villanova, Bastia e Campochiesa. Di fatto, da sempre la sezione di Leca d’Albenga raccoglie rappresentanti antifascisti delle varie zone collinari e montane che tanta parte hanno avuto nella lotta di Resistenza”.

“Siamo felici di avere un comitato ampio e poliedrico, con rappresentanti di settori diversi, riteniamo da sempre che la pluralità e la discussione siano l’anima della democrazia, ed in una associazione come la nostra nata in memoria della lotta partigiana e per vigilare sulla Costituzione, frutto di quella lotta e di quella pluralità è bene sempre tenerlo presente. Vogliamo ringraziare coloro che negli ultimi anni hanno fatto parte del nostro Comitato direttivo, in particolar modo Paola Bruzzone, attivissima segretaria per lunghi anni, legatissima al Circolo e all’Associazione che ha per il momento, lasciato l’incarico”, ricordano.

“L’attività dell’Anpi Leca quindi continua con nuove energie e nuove idee, con l’elezione del nuovo Presidente a breve verrà reso noto anche il calendario dei prossimi eventi”, concludono.

