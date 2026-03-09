Lavoro, PD: “Regione rafforzi subito i controlli sulla sicurezza. In Liguria manca un terzo degli ispettori”

Liguria. “Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore che oggi ha perso la vita a Genova mentre svolgeva il proprio lavoro. Una tragedia che richiama ancora una volta l’attenzione su una vera e propria ecatombe che si cela dietro i freddi numeri delle statistiche”.

Lo affermano Davide Natale, segretario PD Liguria, e Simone D’angelo, consigliere regionale PD.

“È di pochi giorni fa l’incidente mortale avvenuto a Lerici, dove ha perso la vita una persona di 82 anni. La Regione non ha un ruolo di semplice spettatrice sul problema degli infortuni sui luoghi di lavoro. Ha infatti una struttura dedicata alla prevenzione e al controllo della sicurezza proprio nei luoghi di lavoro, il PSAL. Da anni chiediamo alla Regione di fare la propria parte e di assumere il personale necessario in questa struttura, con l’obiettivo di mettere in campo politiche efficaci di prevenzione degli infortuni”.

E ancora: “Le risposte alle nostre interrogazioni evidenziano come nella nostra regione, a fronte di un fabbisogno di 168 unità tra tecnici, medici, ingegneri, amministrativi e assistenti sanitari, il personale in servizio sia di sole 114 unità: ben il 33 per cento in meno. Una situazione disastrosa che rischia di diventare ancora più pesante nel corso di quest’anno, a causa dei pensionamenti che a oggi non risultano sostituiti. Questa situazione assume risvolti ancora più negativi se analizziamo i dati sui controlli messi in campo dagli ispettori INAIL”.

“I dati relativi al 2024 evidenziano come la Liguria, rispetto al numero dei controlli effettuati, presenti percentuali di irregolarità (72,6%) molto superiori sia alla media delle regioni del Nord (67,4%, con il Piemonte al 63,7% e il Veneto al 67,7%) sia a quelle di regioni simili, come ad esempio l’Umbria, che registra un’incidenza di ispezioni irregolari pari al 64% del totale”.

“Per questo chiediamo un impegno straordinario per potenziare gli uffici regionali e rafforzare le politiche di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno degli incidenti sul lavoro. Quando un terzo degli ispettori manca, la prevenzione diventa impossibile e i controlli diminuiscono. La sicurezza sul lavoro non può essere trattata come una voce secondaria dell’azione pubblica, riguarda la vita delle persone e la dignità del lavoro” concludono i due esponenti Dem.