L’Albissole non molla mai, Pastorino: “Ci siamo compattati, ci abbiamo creduto fino alla fine”

Borzoli. Un punto che pesa, forse più di tre per come è maturato. Dopo l’1-1 contro la Sestrese, il portiere dell’Albissole Daniele Pastorino analizza una gara sofferta e ricca di significato nella corsa promozione.

“Abbiamo incontrato una squadra molto forte, molto preparata. Noi venivamo da due partite molto difficili, quella col Savona e la semifinale di Coppa Italia che anche a livello fisico ci hanno un po’ condizionato, però ci siamo compattati, siamo stati uniti, ci abbiamo creduto fino alla fine stringendo i denti, abbiamo trovato il gol del pareggio con Leo e sono contento per lui”.

Una prova di solidità, nonostante le assenze pesanti: “Assolutamente avevamo le nostre mancanze, però siamo 25 che possiamo giocare tutti e anche dietro siamo stati molto bravi. Loro davanti hanno tanta qualità e i due centrali e i terzini hanno fatto un ottimo lavoro e abbiamo tenuto botta”.

Fondamentale anche il sostegno dei tifosi: “Sono fantastici, sono il cuore di questa squadra. Ci seguono ovunque in tanti, in casa, in trasferta e poi li conosco tutti, sono tutti amici e sono veramente il dodicesimo uomo in campo. Non è una frase fatta e lo dimostrano tutte le domeniche”.

Sulle motivazioni che alimentano la corsa al vertice, Pastorino è chiaro: “Noi abbiamo le nostre motivazioni e le tiriamo fuori tutte le domeniche in campo, ma anche in settimana agli allenamenti. Siamo rinchiusi nel nostro spogliatoio, non dobbiamo ascoltare quello che si dice all’esterno, pensiamo a noi stessi e dobbiamo lavorare umili con tanta voglia, tanta fame e speriamo di toglierci ancora tante soddisfazioni”.

Infine lo sguardo lungo sul campionato: “È un sogno che dobbiamo trasformare in obiettivo. Il campionato è ancora lunghissimo, ci sono ancora tante partite e dobbiamo lavorare con tanta umiltà, tanta fame, non mollare di un centimetro e crederci fino alla fine”.

L’imbattibilità continua, la corsa resta apertissima.