L’Albissole festeggia con Bonanni il 3 a 0 alla Sampierdarenese

Una bella notizia a fine partita, una ancora più bella prima dell’inizio dei 90 minuti. Infatti, ad assistere alla gara tra l’Albissole e la Sampierdarenese c’era anche Francesco Bonanni, il giocatore ceramista che un mese fa era stato coinvolto in un grave incidente stradale.

Sul campo, la squadra di mister Cattardico ha ottenuto la 16^ vittoria di questo campionato. Sei i pareggi e zero le sconfitte. Il 3 a 0 è maturato grazie al goal di Barisone al quinto del primo tempo. Nella ripresa, la doppietta di Diana: al 16′ e un rigore al 90′.

Ma l’Albissole non può ancora abbassare la guardia. La Praese rimane a -2 a seguito della vittoria 2 a 1 sul campo della Superba. I punti potrebbero comunque essere di più visto che i genovesi hanno disputato una partita in più. Devono ancora “scontare” il turno di riposo forzato determinato dal ritiro del Bragno.

Le formazioni titolari:

Albissole: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Basso, Invernizzi, Dorno, Diana, Macagno, Moscatelli. Sampierdarenese: Ceroni, Molinari, Tecchiati, Pittaluga, Bruni, D’Artibale, Trefiletti, Fornaro, Fossa, Costa, Durante.

