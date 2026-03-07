La Villanovese sogna la Prima Categoria: calci piazzati e solidità difensiva come ricetta perfetta

La Villanovese ha messo nel mirino la Prima Categoria. Anche se il campionato di Seconda Categoria “A” ha già praticamente una vincitrice, l’Argentina Arma prima indiscussa a +14 dalla squadra di Morbelli, la squadra arancioblù sta dominando il girone di ritorno.

Nelle ultime dieci partite solamente due sconfitte contro Polisportiva Sanremo 2000 e la prima in classifica, poi solamente vittorie, che portano il secondo posto in solitaria a 40 punti. Decisive le prossime partite, tra cui quella di domenica contro il Carlin’s Boys quarto. Una grande fetta dei playoff passerà dalla penultima partita stagionale contro il Vallecrosia terzo in classifica, attualmente distante tre punti.

Archiviato il derby contro l’Albingaunia per 0-1 grazie alla rete di Testa, dopo la sconfitta contro gli ingauni all’andata il cambio passo del club è notevole. L’arma in più? I calci piazzati, il vero marchio di fabbrica dei villanovesi. Il mancino di Dagrada, la finalizzazione di bomber Calarco uniti ad altri componenti della squadra hanno portato 8 gol su calcio di punizione, oltre a diversi altri su corner.

Ma la vera forza della squadra passa dalla solidità difensiva. Dato curioso, il club non rientra nemmeno tra i top 5 attacchi della competizione, ma si posiziona al secondo posto nelle reti subite. Una squadra compatta e pronta a centrare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, i playoff per il salto di categoria, che manca da diversi anni.

Una promozione storica mai raggiunta recentemente, anche se in più stagioni è stata sfiorata. Che questo possa essere l’anno buono? Il secondo posto e gli ultimi risultati puntano tutti a favore della squadra di Morbelli e il cuore della squadra ha ben chiaro in testa l’obiettivo.