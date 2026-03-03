La proposta del circolo Pd al consiglio comunale: “Conferire a Sandro Pertini la cittadinanza onoraria di Finale Ligure”

Finale Ligure. Conferire la cittadinanza onoraria di Finale Ligure a Sandro Pertini. E’ la proposta avanzata al sindaco Angelo Berlangieri dal segretario del circolo finalese del Pd Chiara Sfriso.

In una lettera inviata all’amministrazione ed al consiglio comunale, Sfriso ricorda che Pertini è una “figura tra le più alte e rappresentative della storia repubblicana italiana”. La richiesta presentata dai Dem finalesi avviene in contemporanea con molti altri Comuni del savonese per condividere la proposta del Sindaco di Stella”.

“Sandro Pertini, Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, è stato un esempio straordinario di integrità morale, coraggio civile e fedeltà ai principi costituzionali. Antifascista, partigiano, più volte incarcerato e confinato durante il regime, dedicò l’intera vita alla difesa della libertà, della democrazia e della giustizia sociale. La sua presidenza seppe incarnare un legame autentico tra le istituzioni e il popolo italiano, in anni complessi e drammatici per il nostro Paese. Con il suo stile diretto, la sua sobrietà e la sua profonda umanità, Pertini contribuì a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche, rappresentando un punto di riferimento morale trasversale alle appartenenze politiche”.

Secondo il Pd di Finale “conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini significa: riaffermare l’adesione convinta ai valori della Costituzione; trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’impegno civile e della partecipazione democratica; onorare una figura che ha saputo essere presidente di tutti, simbolo di unità nazionale; onorare le sue idee antifasciste e democratiche”.

“In un tempo in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni necessita di essere costantemente rafforzato, la memoria e l’esempio di Pertini costituiscono un patrimonio prezioso da custodire e valorizzare. Siamo certi che questa proposta possa trovare ampia condivisione all’interno del consiglio Comunale, nel segno dei valori comuni che fondano la nostra Repubblica”.