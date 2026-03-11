“La montagna a portata di mare”, Bardineto si valorizza con una cartellonistica innovativa

Bardineto. È terminata nei giorni scorsi, a Bardineto, l’installazione dei nuovi cartelli di ingresso e uscita dal paese in località Giovo, Braia e Cascina Bormida.

“È questa l’occasione migliore per presentare il nuovo logo turistico del Comune di Bardineto – commenta il vice sindaco Marco Massone – Creato appositamente per rappresentare la nostra essenza, il logo nasconde un racconto: le lettere del nome Bardineto si intrecciano fino a disegnare il profilo delle nostre montagne, mentre alla base un tratto fluido richiama le onde del mare”.

“Lo slogan “La montagna a portata di mare”, racchiude la nostra forza: essere una vera oasi montana a soli 25 minuti dalla Riviera. Questo marchio nasce per diventare il nostro biglietto da visita. Un segno di riconoscimento unico nella vetrina dell’offerta turistica ligure, che unisce tradizione, natura e accessibilità. Orgogliosi delle nostre radici, pronti per il futuro. Benvenuti a Bardineto!”, conclude Massone.