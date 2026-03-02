La Filippa entra nel Gruppo Séché Environnement: nuovo traguardo nella gestione sostenibile dei rifiuti e dei servizi ambientali

Cairo Montenotte. Il 27 febbraio scorso la Séché Environnement, società francese e operatore chiave nella gestione dei rifiuti e nei servizi ambientali e presente in nove Paesi strategici tra cui l’Italia, ha finalizzato l’acquisizione de La Filippa spa, società italiana specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi al servizio dell’economia circolare.

Con sede a Cairo Montenotte, La Filippa è attiva dai primi anni Duemila, quando i fratelli Massimo e Carlo Vaccari, imprenditori liguri di quarta generazione, decidono di diversificare la loro attività investendo nella Green Economy: oggi l’azienda è una discarica moderna, sostenibile e certificata.

“Siamo davvero molto orgogliosi di questo passaggio che vede ora La Filippa all’interno di un gruppo industriale internazionale solido, prestigioso e proiettato al futuro. Séché Environnement è una realtà con cui condividiamo valori e visione d’impresa, coerenti con i nostri principi etici volti al rispetto e alla tutela dell’ambiente e della biodiversità, dei dipendenti e della comunità locale” ha dichiarato l’amministratore delegato, Federico Poli, che evidenzia come questo importante risultato si sia raggiunto solidalmente con tutti i soci, Antonella, Carlo e Massimo Vaccari.

Questa la nota della famiglia: “In questi ultimi anni sono stati molti i gruppi e gli investitori finanziari a bussare alla nostra porta, motivo, questo, di orgoglio per aver costruito, qui a Cairo Montenotte, un modello virtuoso e fortemente riconoscibile. La decisione è giunta soltanto ora in quanto l’operazione con la famiglia Séché è fondata su motivazioni, requisiti, valori industriali e non prettamente finanziari. E così garantiamo la continuità, la tutela e la valorizzazione del modello La Filippa, fondato sui più autentici valori imprenditoriali con particolare riferimento alla responsabilità sociale e ambientale. Questa è l’eredità di nostro padre, Angelo, che ci ha insegnato come il vero imprenditore debba guardare oltre sé stesso e lasciare impronte positive, in modo da consentire all’impresa di continuare a generare valore condiviso”.

Il Gruppo Séché è già presente nel nord Italia con la piattaforma di trattamento rifiuti Mecomer e con Furia srl, azienda specializzata in interventi di bonifica, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali. Queste le parole di Maxime Séché, CEO del Gruppo francese: “L’acquisizione de La Filippa segna una tappa molto importante nel nostro sviluppo europeo. In Italia, La Filippa amplierà la nostra offerta di gestione dei rifiuti e genererà sinergie tangibili all’interno del gruppo. Questa operazione riflette chiaramente la nostra strategia di sviluppo sostenibile, rafforzando il nostro modello industriale e creando valore a lungo termine ovunque operiamo attraverso una crescita che è al tempo stesso economicamente efficiente e ambientalmente responsabile. Insieme alla famiglia Vaccari, condividiamo una convinzione: la performance economica raggiunge il suo pieno significato solo quando è sostenibilmente allineata agli interessi delle comunità locali e alla transizione ecologica”.

Séché Environnement è un attore di riferimento nella gestione dei rifiuti e nei servizi ambientali. Grazie alla sua esperienza nella creazione di circuiti di economia circolare, decarbonizzazione e controllo dei rischi, e alle tecnologie all’avanguardia sviluppate dal suo dipartimento di ricerca e sviluppo, Séché Environnement contribuisce da quasi 40 anni alla transizione ecologica delle industrie e dei territori, nonché alla tutela della qualità della vita. Gruppo industriale familiare francese, Séché Environnement supporta i suoi clienti attraverso le sue filiali situate in nove paesi strategici e più di 120 siti in tutto il mondo, tra cui circa 50 siti industriali in Francia. Con circa 7.300 dipendenti, di cui circa 3.000 in Francia, Séché Environnement ha generato un fatturato di 1.110,5 milioni di euro nel 2024, di cui circa il 32% proveniente dalle operazioni internazionali. Séché Environnement è quotata sull’Euronext Eurolist (compartimento B) dal 27 novembre 1997. Il titolo è incluso negli indici CAC Mid&Small e EnterNext PEA-PME 150. ISIN: FR 0000039139 – Bloomberg: SCHP.FP – Reuters: CCHE.PA.

La Filippa è una discarica di nuova generazione, sostenibile e certificata, per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, attiva dal 2008 e sita a Cairo Montenotte, in provincia di Savona. La società, che nel 2024 ha generato un fatturato di circa 13 milioni di euro e un EBITDA di circa 8 milioni di euro, genera ricavi sicuri grazie a una solida reputazione del marchio e a un portafoglio di clienti di lunga data che operano al servizio dell’ambiente secondo i principi dell’economia circolare, garantendo il 70% del fatturato. La elevata redditività operativa garantisce il mantenimento di un modello virtuoso, finalizzato alla sostenibilità ambientale e all’esercizio della responsabilità sociale per generare valore condiviso.