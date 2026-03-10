La famiglia di Tatiana Fatigati: “Grazie a chi ha avviato la raccolta fondi e a chi l’ha sostenuta”

Savona. “Ci teniamo a ringraziare le persone che hanno aderito alla raccolta fondi (avviata sulla piattaforma GoFundMe) in memoria di Tatiana Fatigati.
La raccolta fondi è nata grazie all’iniziativa di Alessandro e Laura Capello. Vorremmo ringraziare tutti i clienti dell’Aurora, posto di lavoro di Tatiana.
Grazie gli amici del Bar Concordia, alla Banca popolare di Novara, al Caffè Sestina, agli amici e clienti del Mercato Civico, al Caffè Manzoni. Vogliamo ringraziare anche tutti quelli che hanno partecipato all’iniziativa per il futuro di Chiara.
Grazie a nome della famiglia Esu e della famiglia Fatigati. Un grande ringraziamento da parte di Martin, compagno di Tatiana, e da parte della figlia Chiara“.