Lettera al direttore
Lettere

La famiglia di Tatiana Fatigati: “Grazie a chi ha avviato la raccolta fondi e a chi l’ha sostenuta”

E' nata per aiutare il compagno Martin e la figlia Chiara. Lo scopo quello di creare un piccolo fondo per il percorso di studi e il futuro della sua bambina

Savona. “Ci teniamo a ringraziare le persone che hanno aderito alla raccolta fondi (avviata sulla piattaforma GoFundMe)  in memoria di Tatiana Fatigati. 

La raccolta fondi è nata grazie all’iniziativa di Alessandro e Laura Capello. Vorremmo ringraziare tutti i clienti dell’Aurora, posto di lavoro di Tatiana. 

Grazie gli amici del Bar Concordia, alla Banca popolare di Novara, al Caffè Sestina, agli amici e clienti del Mercato Civico, al Caffè Manzoni. Vogliamo ringraziare anche tutti quelli che hanno partecipato all’iniziativa per il futuro di Chiara.

Grazie a nome della famiglia Esu e della famiglia Fatigati. Un grande ringraziamento da parte di Martin, compagno di Tatiana, e da parte della figlia Chiara“.

