La Croce Bianca di Savona festeggia 127 anni: “Grazie alla solidarietà dei savonesi”

Savona. “Abbiamo superato due Guerre Mondiali, adesso speriamo che quella iniziata nei giorni scorsi non ci porti lontano dal nostro spirito pacifista”.

Con queste parole Giovanni Carlevarino, presidente della Croce Bianca di Savona, apre la festa per i 127 anni dalla fondazione della Pubblica Assistenza.

Presenti oltre al presidente, don Lupino per la celebrazione della messa e decine di volontari. “Oggi, come in ogni anniversario, il nostro pensiero lo dedichiamo a chi non c’è più – prosegue Carlevarino – e ha dato tanto a questa associazione”.

“Io ringrazio i nostri soci, i militi, i dipendenti – aggiunge -. Tutti insieme riusciamo a tenere in piedi questa organizzazione con onore garantendo tanti servizi sia nei trasporti che nell’ambulatorio, riusciamo a curare tante persone”.

Carlevarino conclude con un ringraziamento a chi dona in favore dell’associazione: “Grazie alla solidarietà dei savonesi che continuano negli anni a fare donazioni importanti che ci consentono di andare avanti e avere mezzi all’avanguardia. Senza di loro non avremmo un bilancio sociale in equilibrio. Ringrazio pubblicamente Antonio De Rosa che ha deciso di donarci un’ambulanza”.