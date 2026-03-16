Karate: la Full Metal Club Albenga sale più volte sul podio al Trofeo Cucciolo di Asti

Albenga. Ancora sul podio gli allievi della Full Metal Club Albenga, settore karate, questa volta al 14° Trofeo Cucciolo di Asti.
Di seguito i risultati conseguiti dagli allievi del maestro 7° Dan Vincenzo Tripodi Vincenzo.
Kata
Primi posti:
Virginia De Francesco
Secondo posti:
Gabriele Sirghi, Davis Gjoka
Terzi posti:
Antonino De Francesco, Dennis Sirghi
Quarti e quinti posti:
Gheno Brandon, Chiara Bottigliero, Daniel Buccheri.
Kumite
Primi posti:
Antonino De Francesco Juniores-55 kg
Terzi posti:
Virginia De Francesco Under 12 -37 kg
Dennis Sirghi Juniores-68 kg
Davis Gjoka Juniores -76kg
Emma Bergallo Cadetti -47kg
Gabriele Sirghi Esordienti -47 kg
Quinti posti:
Daniel Buccheri Esordienti —38kg
Chiara Bottigliero Esordienti -40 kg
Gli atleti erano seguiti dal neo maestro Giuseppe De Francesco. Il presidente Andrea Grazia ringrazia i giovani atleti ed i loro maestri per i risultati ottenuti.