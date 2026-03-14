Karate, Daniel Vignola ha conseguito il grado di 4° Dan

Albenga. Venerdì 13 marzo 2026, presso la palestra Full Metal Club di Albenga, è stato insignito Daniel Vignola, laureato in scienze motorie, del grado di 4° Dan Maestro ASI.

A seguirlo del percorso dello studio da karateka c’è il maestro Vincenzo Tripodi, docente federale 7° Dan ASI.

A consegnare il diploma è stato il neo Maestro Giuseppe De Francesco.

Vignola è entrato nel mondo dello sport già dall’età di 6 anni.

Ha iniziato il percorso di allievo con il Maestro Tripodi. Ora, con Giuseppe De Francesco, segue i giovani karateka nelle gare di Kumite e nel Kata.

Lungo il percorso dall’età ha iniziato a seguire maestri di alto livello in stage e gare. È diventato allenatore 2° Dan, diventando Istruttore 3° Dan e oggi Maestro 4° Dan.

“Nella nostra grande famiglia di karate fanno parte il Maestro Lo Sardo Renato 5° Dan e l’istruttore 3° Dan Madani Barra” dice il presidente Andrea Grazia, che si complimenta personalmente “con il Maestro Vincenzo Tripodi per il lavoro che ha svolto con i suoi allievi oggi diventati insegnanti, un onore avere maestri preparati nella nostra SSD Full Metal”.