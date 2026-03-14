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Brutte storie

Juniores, in Albissole-Pontelungo “perdono tutti” per davvero: rissa finale e doppia sconfitta a tavolino

Evento più unico che raro ma regolamentato con precisione

campo sportivo faraggiana

“Hanno perso tutti” e, nella versione positiva, “Hanno vinto tutti” sono frasi di circostanza che spesso si sentono dire dopo fatti incresciosi o dopo belle partite. Nel caso della partita di Juniores interprovinciali tra Albissole e Pontelungo, la prima espressione non è solo retorica.

Infatti, dal referto del Giudice Sportivo emerge il fatto che la partita in questione è stata persa da entrambe le squadre. Insomma, il risultato è di 3 a 0 a sfavore di entrambe. Questo a seguito di una rissa fatta scattare in contemporanea da entrambe le panchine, a cui hanno preso parte anche i giocatori. Le squadre oltre alla figuraccia perdono anche un punto in classifica a testa visto che il match era fermo sullo 0 a 0 a pochi minuti dal termine.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo

“Al 43 del secondo tempo entrambe le panchine entravano sul terreno di gioco ponendo in essere una rissa a cui partecipavano anche i giocatori. Il DG vista l’impossibilità di proseguire la gara la sospendeva. In virtù di quanto sopra, a norma dell’art. 10 comma CGS, si delibera: a) di comminare ad entrambe le formazioni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di punire entrambe le società con l’ammenda di E. 75,00”

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