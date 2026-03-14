Juniores, in Albissole-Pontelungo “perdono tutti” per davvero: rissa finale e doppia sconfitta a tavolino

“Hanno perso tutti” e, nella versione positiva, “Hanno vinto tutti” sono frasi di circostanza che spesso si sentono dire dopo fatti incresciosi o dopo belle partite. Nel caso della partita di Juniores interprovinciali tra Albissole e Pontelungo, la prima espressione non è solo retorica.

Infatti, dal referto del Giudice Sportivo emerge il fatto che la partita in questione è stata persa da entrambe le squadre. Insomma, il risultato è di 3 a 0 a sfavore di entrambe. Questo a seguito di una rissa fatta scattare in contemporanea da entrambe le panchine, a cui hanno preso parte anche i giocatori. Le squadre oltre alla figuraccia perdono anche un punto in classifica a testa visto che il match era fermo sullo 0 a 0 a pochi minuti dal termine.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo

“Al 43 del secondo tempo entrambe le panchine entravano sul terreno di gioco ponendo in essere una rissa a cui partecipavano anche i giocatori. Il DG vista l’impossibilità di proseguire la gara la sospendeva. In virtù di quanto sopra, a norma dell’art. 10 comma CGS, si delibera: a) di comminare ad entrambe le formazioni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di punire entrambe le società con l’ammenda di E. 75,00”