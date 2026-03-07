Jan Casella (Alassio di tutti): “Coinvolgere i cittadini nella stesura del PUC per evitare gli errori del passato”

Alassio. Jan Casella, capogruppo di “Alassio di tutti”, lancia un appello all’amministrazione comunale per chiedere di consultare i residenti, le categorie economiche e le associazioni di volontariato nella preparazione del prossimo Piano urbanistico comunale.

“La nostra proposta è di realizzare il Puc insieme alla cittadinanza. Il modello è semplice: assemblee pubbliche nelle frazioni e nei quartieri per ascoltare le richieste della popolazione, incontri con le categorie economiche per comprendere le esigenze di chi lavora ad Alassio, confronti con le associazioni per sintonizzarsi con le persone che mettono il loro tempo libero al servizio della collettività. Solo in questo modo, si potranno cogliere i reali bisogni degli alassini e tradurli in atti concreti. Nulla di clamoroso: è un percorso già seguito in altre realtà. I nostri concittadini possono diventare protagonisti nel disegnare la Alassio del futuro. Un’opportunità storica, che il Comune può e deve raccogliere”, sottolinea Jan Casella.

“Tra i nostri concittadini è forte la preoccupazione di vedere ripetere gli errori del passato, quando la speculazione edilizia ha avuto la meglio sull’economia sana e sul rispetto del paesaggio. Nella recente storia alassina, il cemento ha dominato la scena, impoverendo l’offerta turistica e spingendo molte attività alberghiere a chiudere per essere trasformate in case. E questa ondata di cemento non ha risolto il bisogno di abitazioni per i residenti, che invece faticano sempre di più a trovare un alloggio a prezzi ragionevoli”, ricorda Jan Casella.