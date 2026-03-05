Investimento sul marciapiede a Savona, anziana deceduta: inchiesta per omicidio colposo

Savona. E’ deceduta nella giornata di ieri la signora di 89 anni che lo scorso 17 febbraio era stata investita sul marciapiede da un’auto: l’episodio era avvenuto a Savona, in piazza Diaz.

Il sinistro si era verificato intorno a mezzogiorno, quando una donna a bordo di un’utilitaria ha sbagliato a premere la frizione, con l’auto che dopo uno sbalzo in avanti, per l’errata manovra, aveva centrato in pieno l’anziana che stava transitando sul passaggio pedonale.

L’89enne, a seguito dell’urto con la vettura, era poi finita contro un cancello, riportando alcuni traumi. Prontamente soccorsa da ambulanza e personale sanitario, le sue condizioni non erano apparse gravi, trasportata all’ospedale San Paolo in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.

Tuttavia, ora, in relazione al decesso della signora, è stata aperto dalla Procura di Savona un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo, a carico di ignoti. Gli organi inquirenti, infatti, stanno accertando un possibile nesso causale tra l’investimento, le immediate cure sanitarie e la morte soppraggiunta dopo due settimane.

Per accertarlo è stata disposta l’autopsia, dalla quale si dovranno anche verificare i risultati degli esami istologici successivi allo stesso esame autoptico, per fugare ogni dubbio su eventuali responsabilità.

Stando a quanto riferito, inoltre, anche per l’età avanzata, la donna aveva già alcune patologie pregresse, le quali dovranno essere bilanciate rispetto all’ipotesi di consequenzialità su complicanze dovute all’incidente o altro ancora.

Solo con i riscontri peritali a livello medico-legale si potranno avere conferme sulle cause esatte del decesso.