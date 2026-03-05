  • News24
Indagine

Investimento sul marciapiede a Savona, anziana deceduta: inchiesta per omicidio colposo

Disposta l'autopsia sul corpo della 89enne savonese: al vaglio degli inquirenti un possibile nesso causale tra l'incidente e la morte della signora

investimento piazza diaz savona

Savona. E’ deceduta nella giornata di ieri la signora di 89 anni che lo scorso 17 febbraio era stata investita sul marciapiede da un’auto: l’episodio era avvenuto a Savona, in piazza Diaz.

Il sinistro si era verificato intorno a mezzogiorno, quando una donna a bordo di un’utilitaria ha sbagliato a premere la frizione, con l’auto che dopo uno sbalzo in avanti, per l’errata manovra, aveva centrato in pieno l’anziana che stava transitando sul passaggio pedonale.

L’89enne, a seguito dell’urto con la vettura, era poi finita contro un cancello, riportando alcuni traumi. Prontamente soccorsa da ambulanza e personale sanitario, le sue condizioni non erano apparse gravi, trasportata all’ospedale San Paolo in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.

Tuttavia, ora, in relazione al decesso della signora, è stata aperto dalla Procura di Savona un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo, a carico di ignoti. Gli organi inquirenti, infatti, stanno accertando un possibile nesso causale tra l’investimento, le immediate cure sanitarie e la morte soppraggiunta dopo due settimane.

Per accertarlo è stata disposta l’autopsia, dalla quale si dovranno anche verificare i risultati degli esami istologici successivi allo stesso esame autoptico, per fugare ogni dubbio su eventuali responsabilità.

Stando a quanto riferito, inoltre, anche per l’età avanzata, la donna aveva già alcune patologie pregresse, le quali dovranno essere bilanciate rispetto all’ipotesi di consequenzialità su complicanze dovute all’incidente o altro ancora.

Solo con i riscontri peritali a livello medico-legale si potranno avere conferme sulle cause esatte del decesso.

