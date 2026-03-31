Introdurre l’euro digitale, approvata all’unanimità la mozione del M5s in Regione

Liguria. “La Regione, approvando il nostro ordine del giorno discusso in aula, sosterrà l’introduzione dell’euro digitale come strumento di inclusione finanziaria, tutela dell’accesso ai pagamenti e rafforzamento della sovranità monetaria europea. Il documento si inserisce nel dibattito europeo in corso sulla valuta digitale della Banca Centrale Europea ed evidenzia la necessità di garantire a cittadini e imprese un accesso equo ai sistemi di pagamento, evitando che la transizione digitale generi nuove forme di esclusione, soprattutto nei territori più fragili”.

Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, sul documento che impegna la Giunta a sostenere in sede di Conferenza Stato-Regioni e presso le istituzioni nazionali ed europee una posizione favorevole all’introduzione dell’euro digitale quale strumento di inclusione finanziaria, tutela dell’accesso universale ai pagamenti, rafforzamento della sovranità monetaria europea e della resilienza e autonomia dei sistemi di pagamento, rafforzamento della resilienza dei sistemi di pagamento anche in situazioni di emergenza o interruzione delle infrastrutture digitali.

“Fermo restando la centralità del contante, il provvedimento evidenzia come l’euro digitale debba configurarsi come uno strumento complementare, da sviluppare all’interno di un quadro normativo chiaro e condiviso. Il sostegno alla sua introduzione è subordinato a precise garanzie” aggiunge l’esponente pentastellato in Regione.

L’ordine del giorno, infatti, esprime piena tutela della protezione dei dati personali e della riservatezza degli utenti, nel rispetto della normativa europea vigente; alla garanzia della complementarietà rispetto al contante, che dovrà continuare a essere assicurato come strumento di pagamento accessibile universalmente accettato; alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e del ruolo del sistema bancario, con particolare attenzione agli intermediari territoriali; alla previsione di adeguate misure volte a favorire l’inclusione finanziaria e a evitare nuove forme di divario digitale; al coinvolgimento della regione nei processi attuativi che possono incidere sui servizi ai cittadini e sulle competenze territoriali.

“Particolare attenzione è rivolta alla realtà ligure, caratterizzata da una popolazione mediamente più anziana e da aree interne e montane con criticità infrastrutturali, dove l’innovazione deve essere accompagnata per non aumentare le disuguaglianze. In questo contesto, l’euro digitale, anche nella sua possibile modalità offline, può rappresentare uno strumento prezioso per garantire continuità dei pagamenti, inclusione e maggiore resilienza” conclude.

L’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana ha chiesto alcune modifiche, che sono state accolte dal proponente.