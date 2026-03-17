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Soccorso

Infortunio sul lavoro ad Alassio, 60enne si amputa una mano

È successo in piazza Paccini, in un negozio di cornici

croce rossa alassio

Alassio. Allarme ad Alassio per un grave infortunio sul lavoro. È successo questa mattina (17 marzo), in piazza Paccini, in un negozio di cornici. 

Le informazioni sono ancora poche ma, stando a quanto riferito, un uomo di 60 anni si sarebbe amputato una mano mentre lavorava. 

Sul posto si è recata tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio e l’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 60enne sarà trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, in codice rosso.  

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