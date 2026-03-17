Infortunio sul lavoro ad Alassio, 60enne si amputa una mano

Alassio. Allarme ad Alassio per un grave infortunio sul lavoro. È successo questa mattina (17 marzo), in piazza Paccini, in un negozio di cornici.

Le informazioni sono ancora poche ma, stando a quanto riferito, un uomo di 60 anni si sarebbe amputato una mano mentre lavorava.

Sul posto si è recata tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio e l’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 60enne sarà trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, in codice rosso.