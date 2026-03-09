Indice del clima 2026, Savona al 22° posto ma primeggia per le ondate di calore

Savona in testa alla classifica nazionale per le “ondate di calore”: è quanto emerge dall’Indice del clima 2026 di Lab24-Il Sole 24 Ore, elaborato sui dati medi del decennio 2015-2025 validati da 3Bmeteo.

Nella graduatoria complessiva la provincia si colloca al 22° posto con 660,03 punti.

Il punteggio finale nasce dalla media dei risultati ottenuti su 15 indicatori climatici: per ciascun parametro viene attribuito un punteggio fino a 1000 alla città migliore. La metodologia, come spiega Lab24, si basa su rilevazioni per fasce esaorarie nel periodo 2015-2025.

Savona si piazza nel top ten anche per “caldo estremo” (10° posto). E ancora, con un punteggio di 990,04, è in quarta posizione per “escursione termica”.

Nel confronto regionale sul “benessere climatico”, Imperia guida la Liguria nella graduatoria 2026, piazzandosi al decimo posto, con Savona più indietro (22° posto) e Genova (31° posto) e La Spezia (35° posto).

Da sottolineare, come indicato dalla stessa ricerca, che le performance provinciali devono essere inquadrate in un contesto nazionale di riscaldamento e di maggiore variabilità.

Lab24 evidenzia che negli ultimi 15 anni sono cresciuti fenomeni come ondate di calore, caldo estremo e notti tropicali e che, sul fronte delle piogge, tende a cambiare la distribuzione: meno giorni piovosi ma precipitazioni più concentrate e intense, con un aumento dei periodi siccitosi e dei giorni consecutivi senza pioggia.