Incidente sul lavoro Savona, Russo: “Sento la responsabilità politica, impresa ha operato fino ad ora con grande scrupolo”

Savona. “L’incidente di venerdì nel cantiere del San Giacomo è un fatto grave. Il primo pensiero va alla salute del lavoratore, per questo ci informiamo costantemente sul suo decorso e, non appena le sue condizioni lo consentiranno, andrò a fargli visita”.

Lo dichiara il sindaco Marco Russo dopo l’incontro di questa mattina con l’impresa, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza: “Indipendentemente dalla dinamica e dalle responsabilità che verranno accertate dagli organi competenti, sento il peso del fatto che un lavoratore abbia subito un infortunio in un nostro cantiere”.

“Sento la responsabilità politica per quello che è accaduto: per questa Amministrazione la sicurezza sul lavoro è un valore imprescindibile, perché il lavoro – diritto fondamentale – deve essere un modo per realizzare la persona e non causa di compromissione della sua salute. Lo abbiamo ripetuto in molte occasioni: l’obiettivo ‘dell’incidente zero’ non è retorica, ma un impegno preciso che, infatti, abbiamo voluto sancire in un Protocollo con le organizzazioni sindacali”.

“Il cantiere aveva superato le lavorazioni più complesse – spiega Russo -, era in anticipo rispetto alle tempistiche previste dal PNRR e l’impresa ha operato fino ad ora con grande serietà e scrupolo. La riunione però era necessaria sia per approfondire quanto accaduto sia per sollecitare all’osservanza del massimo rigore per tutelare la sicurezza dei lavoratori”.

“Subito dopo – conclude – ho incontrato le organizzazioni sindacali che ringrazio per la riunione molto seria e responsabile, nella quale abbiamo fatto il punto sul Protocollo e concordato di collaborare affinché sia sempre alta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri”.