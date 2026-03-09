Incidente su un viadotto della A26: code e rallentamenti

Liguria. Incidente stradale poco dopo le 12.00 sull’autostrada A26, nel tratto che collega Ovada con Masone, in direzione di Genova.

Ancora da capire i dettagli dell’episodio e l’esatta dinamica del sinistro.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, una persona è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave: una donna di 36 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso.

Sulla tratta si stanno creando code e rallentamenti, con almeno due chilometri di incolonnamenti in direzione del capoluogo ligure.