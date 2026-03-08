Incidente mortale sull’Aurelia Bis: il 10 marzo i funerali di Roberto Zanon ad Alassio

Alassio. Saranno celebrati martedì 10 marzo i funerali di Roberto Zanon, 50 anni, deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto sull’Aurelia Bis, tra Alassio e Albenga, nella notte a cavallo tra sabato 7 e domenica 8 marzo.

Le esequie avverranno nel pomeriggio, con inizio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, dove il giorno prima (lunedì 9 marzo), alle 17,30, sarà recitato il rosario.

Zanon ha lasciato la figlia Silvia, la sorella Federica, la zia Maria e i nipoti.

Fatale per il 50enne lo schianto contro un furgone, mentre era alla guida della sua moto. Nonostante l’intervento dei soccorsi, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Dopo il rito funebre, la salma proseguirà per l’ultimo viaggio verso il Tempio Crematorio di Savona. La famiglia ha chiesto a chi interverrà di non donare fiori, ma offerte all’Airc.