Incidente in A26 con un ferito, coda di diversi chilometri verso Genova

Liguria. Un incidente stradale è avvenuto poco prime delle 12.00 di questa mattina, con conseguenze sulla viabilità nel tratto della A26 compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10 verso Genova e verso Ventimiglia.
Secondo quanto appreso da Autostrade per l’Italia, al momento si stanno verificando diversi chilometri di coda, almeno quattro, in direzione del capoluogo ligure.
Ancora da capire i dettagli dell’incidente: stando alle prime informazioni si tratterebbe di una vettura sulla quale viaggiava una donna, rimasta ferita in maniera non grave.
La conducente è stata soccorsa da ambulanza e personale sanitario per il successivo trasporto in ospedale.