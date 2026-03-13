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Incidente in A26 con un ferito, coda di diversi chilometri verso Genova

Coinvolta una vettura sulla quale viaggiava una donna, rimasta ferita e trasportata in ospedale

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Liguria. Un incidente stradale è avvenuto poco prime delle 12.00 di questa mattina, con conseguenze sulla viabilità nel tratto della A26 compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10 verso Genova e verso Ventimiglia.

Secondo quanto appreso da Autostrade per l’Italia, al momento si stanno verificando diversi chilometri di coda, almeno quattro, in direzione del capoluogo ligure.

Ancora da capire i dettagli dell’incidente: stando alle prime informazioni si tratterebbe di una vettura sulla quale viaggiava una donna, rimasta ferita in maniera non grave.

La conducente è stata soccorsa da ambulanza e personale sanitario per il successivo trasporto in ospedale.

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