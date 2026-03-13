Incidente in A10, auto con quattro persone a bordo si ribalta: code e disagi

Savona. Incidente in A10, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo poco prima delle 16, tra Spotorno e Savona.

Stando a quanto riferito, il conducente di un’auto, con quattro persone a bordo, per cause da verificare, all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, si è ribaltato.

I quattro occupanti sono comunque usciti tutti quasi illesi dall’accaduto e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Noli e gli agenti della Polstrada, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il sinistro, avvenuto al km 44+800, ha dato origine a disagi al traffico: al momento è presente una coda di circa 1km, in estensione, tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.