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Sottosopra

Incidente in A10, auto con quattro persone a bordo si ribalta: code e disagi

È successo nel tratto tra Spotorno e Savona, in direzione Genova: sul posto ambulanza e Polstrada

Generico marzo 2026

Savona. Incidente in A10, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo poco prima delle 16, tra Spotorno e Savona. 

Stando a quanto riferito, il conducente di un’auto, con quattro persone a bordo, per cause da verificare, all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, si è ribaltato. 

I quattro occupanti sono comunque usciti tutti quasi illesi dall’accaduto e hanno allertato i soccorsi. 

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Noli e gli agenti della Polstrada, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

Il sinistro, avvenuto al km 44+800, ha dato origine a disagi al traffico: al momento è presente una coda di circa 1km, in estensione, tra Spotorno e Savona, in direzione Genova. 

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