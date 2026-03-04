Incidente in A10, all’altezza di Albissola: tamponamento auto-camion, code e disagi

Albissola. Incidente questa mattina (4 marzo), in A10 e disagi per gli automobilisti tra code e rallentamenti dovuti anche ai cantieri.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8,20, all’altezza di Albissola, in direzione Ventimiglia. Stando a quanto riferito si è trattato di un tamponamento auto-camion.

Per fortuna, nessuna grave conseguenza: sul posto, un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118, ma i coinvolti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

L’incidente, però, come di consueto, ha dato vita a code e rallentamenti: al momento, si registra una coda di circa 3km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona, in direzione Ventimiglia.

Inoltre, presente anche una coda di 3km tra Savona e Spotorno, sempre in direzione Ventimiglia, causa lavori.