Attenzione

Incidente in A10, all’altezza di Albissola: tamponamento auto-camion, code e disagi

È successo intorno alle 8,20: nessuno ferito grave, sul posto ambulanza e automedica

Albissola. Incidente questa mattina (4 marzo), in A10 e disagi per gli automobilisti tra code e rallentamenti dovuti anche ai cantieri. 

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8,20, all’altezza di Albissola, in direzione Ventimiglia. Stando a quanto riferito si è trattato di un tamponamento auto-camion. 

Per fortuna, nessuna grave conseguenza: sul posto, un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118, ma i coinvolti hanno rifiutato il trasporto in ospedale. 

L’incidente, però, come di consueto, ha dato vita a code e rallentamenti: al momento, si registra una coda di circa 3km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona, in direzione Ventimiglia. 

Inoltre, presente anche una coda di 3km tra Savona e Spotorno, sempre in direzione Ventimiglia, causa lavori. 

