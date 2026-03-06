  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Eccellenza

Incidente al ciclista Michael Mattews, De Vincenzi e Liscio: “Il Santa Corona si conferma fondamentale presidio sanitario”

Il plauso del sindaco di Pietra Ligure e del consigliere delegato alla sanità sull'intervento chirurgico eseguito al campione australiano

pronto soccorso rianimazione santa corona

Pietra L. “Ancora una volta il Santa Corona, nonostante le note difficoltà, si conferma un presidio fondamentale di efficienza e competenza, capace di rispondere con puntualità e altissima professionalità alle emergenze del territorio. È toccato, questa volta, all’equipe del Dottor Marcello Federici che, coadiuvato anche dal chirurgo plastico, è intervenuta sul campione di ciclismo australiano Michael Matthews, vittima di una brutta caduta durante un allenamento sulle strade del Ponente”.

Lo affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio in merito all’incidente che ha coinvolto il noto ciclista.

“L’atleta professionista è stato assistito tempestivamente presso il Pronto Soccorso e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La riuscita di questo intervento è l’ennesima prova della centralità del Santa Corona nel panorama sanitario regionale e del valore inestimabile del nostro Trauma Center e di tutte le specialità afferenti al DEA di II livello”.

“Vogliamo rivolgere un sentito plauso e i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione Comunale a tutti i professionisti sanitari che si sono adoperati con dedizione in questa circostanza, professionisti, è bene ricordarlo, che si impegnano ogni giorno dando lustro e valore ad una struttura che continua a essere punto di riferimento imprescindibile per la gestione dei traumi complessi, garantendo standard di cura d’eccellenza non solo ai grandi campioni dello sport”, concludono il sindaco e il consigliere delegato.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.