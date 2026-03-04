Incidente a Osiglia, bambino di 8 anni cade da un muretto: trasportato in codice rosso al Gaslini

Osiglia. Incidente nel pomeriggio di oggi a Osiglia, in località Ripa.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Secondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto un bambino di circa 8 anni, che sarebbe caduto da un muretto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, i militi della Croce Verde di Murialdo e l’elisoccorso.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Gaslini di Genova.