Inaugurata la nuova pala gommata della provincia di Savona

Sassello. Si è svolta oggi a Sassello, alla presenza del Presidente Olivieri, del Consigliere delegato alla viabilità per l’Area del Levante e di Savona, Andrea Castellini e del Sindaco, Gian Marco Scasso, l’inaugurazione della nuova mini pala gommata multifunzione messa a disposizione del personale del settore gestione viabilità della Provincia di Savona.

Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie a un finanziamento della Regione Liguria, con cofinanziamento della Provincia di Savona, nell’ambito dell’Elenco triennale 2025–2027 degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica, degli investimenti per l’acquisto di veicoli, macchine operatrici e mezzi d’opera finalizzati a interventi manutentivi delle reti stradali comunali e provinciali.

La mini pala gommata rappresenta un mezzo polivalente e strategico, concepito per operare sia in contesti ordinari – quali la manutenzione del piano viabile e delle relative pertinenze svolta in economia diretta con il personale cantoniere, il ripristino delle cunette e gli interventi di regimazione delle acque meteoriche – sia come sentinella del territorio durante le fasi di emergenza e post-alluvione, per attività di sgombero di piccoli smottamenti e di carico e scarico di materiale franato.

La sua agilità e compattezza la rendono particolarmente efficace anche nelle aree a viabilità ristretta, dove i mezzi di maggiori dimensioni non possono operare.