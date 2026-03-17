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Nuovo mezzo

Inaugurata la nuova pala gommata della provincia di Savona

Operativa da oggi nel centro zona del Sassellese

Generico marzo 2026
Generico marzo 2026
Generico marzo 2026 Generico marzo 2026

Sassello. Si è svolta oggi a Sassello, alla presenza del Presidente Olivieri, del Consigliere delegato alla viabilità per l’Area del Levante e di Savona, Andrea Castellini e del Sindaco, Gian Marco Scasso, l’inaugurazione della nuova mini pala gommata multifunzione messa a disposizione del personale del settore gestione viabilità della Provincia di Savona.

Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie a un finanziamento della Regione Liguria, con cofinanziamento della Provincia di Savona, nell’ambito dell’Elenco triennale 2025–2027 degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica, degli investimenti per l’acquisto di veicoli, macchine operatrici e mezzi d’opera finalizzati a interventi manutentivi delle reti stradali comunali e provinciali.

La mini pala gommata rappresenta un mezzo polivalente e strategico, concepito per operare sia in contesti ordinari – quali la manutenzione del piano viabile e delle relative pertinenze svolta in economia diretta con il personale cantoniere, il ripristino delle cunette e gli interventi di regimazione delle acque meteoriche – sia come sentinella del territorio durante le fasi di emergenza e post-alluvione, per attività di sgombero di piccoli smottamenti e di carico e scarico di materiale franato.

La sua agilità e compattezza la rendono particolarmente efficace anche nelle aree a viabilità ristretta, dove i mezzi di maggiori dimensioni non possono operare.

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