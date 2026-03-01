Il Savona spreca e pareggia ancora, Ninivaggi: “Partita difficile da commentare, serve più cattiveria”

Il Savona crea tantissimo ma non basta. Come contro l’Albissole, e stavolta in maniera ancora più evidente, i biancoblù producono di più degli avversari ma alla fine portano a casa solo un punto. Il 2-2 contro il Legino sta strettissimo alla squadra di Carlo Sarpero, anche oggi squalificato e sostituito in panchina da Lorenzo Ninivaggi. Proprio il vice allenatore ha commentato il match ai nostri microfoni.

Dichiara Ninivaggi: “È difficile commentare una partita così. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, potevamo fare più gol. Dovevamo stare un pochino più attenti sulle preventive, abbiamo preso qualche infilata di troppo. Ma comunque non ho capito il rigore assegnato a loro: il giocatore del Legino doveva ancora cadere e l’arbitro aveva già fischiato per un contrasto normale. Sapevamo che il 2-1 sarebbe stato un risultato difficile da gestire. Commentiamo di nuovo pali, traverse, parate del portiere e un gol annullato non capisco ancora per quale motivo“.

Quello che manca sembra essere sempre la determinazione sotto porta: “Serve un pochino più di cattiveria davanti. Però se si guarda ai gol subiti abbiamo preso due azioni, non ricordo parate di Agostino. Sicuramente bisogna lavorare su cattiveria, fame e voglia di vincere”.

Sulla preparazione della partita: “Sapevamo le caratteristiche del Legino. Ci aspettavamo una squadra chiusa e volevamo sia puntare sull’ampiezza sia giocare dentro al campo. Per larghi tratti ce l’abbiamo fatta, ma rimane il peccato per non aver trovato a casa i tre punti”.

Oggi qualche cambio di formazione particolare. Silvestri è partito dalla panchina per scelta tecnica, al suo posto ha giocato Fabbri. Il tecnico commenta la sua prestazione e la situazione assenze/squalifiche dei suoi ragazzi: “Fabbri è stato sempre pericoloso sui calci d’angolo e sui calci di punizione. Lì dobbiamo attaccare meglio la porta perché sono situazioni importanti. A livello di infortuni recupereremo Schirru. Però dobbiamo fare la conta sui cartellini perché Damonte era diffidato”.

La prossima domenica vedrà la trasferta contro il Ca De Rissi. Partita delicata perché il Savona ha conquistato solo 2 vittorie nelle 11 partite finora giocate contro le altre squadre della top 8 del campionato. Da cosa bisogna ripartire? Ninivaggi risponde così: “Anche dopo oggi ripartiremo dalla prestazione e infatti faccio i complimenti ai ragazzi. C’è da migliorare su quei dettagli che ci impediscono di portare a casa l’intera posta in palio”.