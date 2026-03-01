Il Savona crea tanto ma pareggia contro il Legino, Barone: “Obiettivo playoff difficile se giocando così non vinciamo”

Il Savona non riesce a trovare i tre punti contro il Legino. Una mole di occasioni create e soltanto due capitalizzate portano un altro pareggio in una gara che sembrava indirizzata verso un’unica direzione. Affranto nel post partita il ds degli ‘striscioni’ Barone, che valuta buona la prova fisica messa in campo dalla squadra ma richiama all’attenti sull’aspetto mentale.

Prima di analizzare la partita, il dirigente vuole fare chiarezza sull’episodio arbitrale che ha portare al rigore del Legino: “Non abbiamo capito bene, è stato fischiato prima che il giocatore cadesse. Non mi voglio soffermare su questo, non possiamo attaccarci a due episodi. Abbiamo creato molte palle gol soprattutto nel primo tempo, avremmo dovuto allungare il punteggio per non complicare le cose”.

“Abbiamo regalato un gol per una disattenzione – continua il dirigente -, poi sul 2-1 un paio di occasione non andate bene rischiano di scoraggiarti, purtroppo non è boxe e non contano le vittorie ai punti”.

Forza offensiva probabilmente più forte del campionato che non riesce ad essere quasi mai decisiva: “Sarebbe più problematico se non riuscissimo a creare occasioni, ma è comunque snervante arrivare lì e sciuparle. In situazioni di vantaggio mettiamo troppo leggerezza non abbiamo la fame di allungare ulteriormente. È una questione mentale, come se staccassimo la spina dell’intensità”.

Club che, tiene a precisare: “È a stretto contatto con tutti i giocatori, sono sempre presente al campo. Ci confrontiamo, cerchiamo di aiutarli. In certi momenti siamo stati più duri, in altri li abbiamo tranquillizzati, nel calcio l’aspetto mentale è quello più difficile su cui lavorare. Cerchiamo di farli stare il più sereni possibili. Dobbiamo solo mettere qualcosa in più che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo, se no diventa difficile in questo momento. Se con queste prestazioni non vinci, faccio fatica a capire come vincere“.