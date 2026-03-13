Il Salone dell’Agroalimentare e il Mercato Riviera delle Palme a Finale, ma anche Savona in Fiore: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. A Finale Ligure ci saranno due appuntamenti da non perdere: nel complesso monumentale di Santa Caterina torna infatti il consueto appuntamento con il Salone dell’Agroalimentare, mentre domenica, dal lungomare, riparte il tour 2026 del Mercato Riviera delle Palme. Nella città della Torretta invece nuovo appuntamento con “Savona in Fiore”. A Quiliano ci sono Ulivagando e al Teatro Nuovo di Valleggia debutta la commedia “Margherita con bufala”. Per gli amanti delle quattro ruote a Vado Ligure ci sarà il Raduno delle Panda, per quelli del teatro al Sacco nuovo appuntamento con la rassegna dedicata alle donne. Infine ad Ortovero torna la rassegna Canzoni al Casone e ad Albenga ci sarà una conferenza dedicata al Pigato. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli eventi del fine settimana.

TORNA IL SALONE DELL’AGROALIMENTARE A FINALE

Ritorna il SAL, il Salone Agroalimentare Ligure, giunto alla sua 22esima edizione, dal 13 al 15marzo a Finalborgo, il meraviglioso borgo medievale di Finale Ligure tra il Complesso Monumentale di Santa Caterina, con l’Oratorio, l’Auditorium, i Chiostri e il Giardino Botanico e Piazza Porta Testa, Piazza Santa Caterina, Piazza Garibaldi e Piazza Aycardi.

Il 2026 sarà un omaggio alla Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell’Unesco, anno in cui il SAL ha anche ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Questo grande obiettivo raggiunto dal nostro paese non celebra solo le ricette, ma la sapienza delle produzioni locali, la biodiversità e il benessere.

A tal proposito durante la giornata inaugurale del SAL il 13 marzo alle ore 16.00 presso la Vision Plaza allestita nell’Auditorium Destefanis del Complesso Monumentale di Santa Caterina, verrà organizzato un incontro dal titolo: RADICI DI QUALITÀ, PATRIMONIO DI GUSTO, la Liguria e la Dieta Mediterranea: un’eredità da tutelare e assaporare.

In questo incontro, organizzato da Marcello Brignone, Presidente LILT Savonese e Direttore della struttura semplice Dipartimentale di Area Critica Medica dell’Ospedale S. Paolo di Savona, in collaborazione con il SAL, esploreremo come la Liguria sia custode di questi valori. Dalla terra alla tavola, analizzeremo il legame indissolubile tra la Dieta Mediterranea e le eccellenze del nostro territorio. Scopriremo come riconoscere la vera qualità attraverso due prodotti simbolo: l’Olio Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche. Non solo teoria, ma strumenti pratici per identificare l’autenticità e smascherare eventuali difetti, perché scegliere prodotti certificati significa difendere la nostra storia e la nostra salute. Scegliere come mangiamo oggi è, in definitiva, scegliere il mondo in cui desideriamo vivere domani.

Il SAL, Salone Agroalimentare Ligure è un evento che vede diversi Enti partners dal Comune di Finale Ligure, a Regione Liguria, alla Provincia di Savona alla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il programma dell’inaugurazione prevede il taglio del nastro alla presenza delle autorità a cui seguirà una visita delle aree espositive ed il consegno inaugurale.

“Il SAL si conferma un appuntamento strategico per la Liguria e per tutto il comparto agroalimentare regionale. La Liguria è custode di una tradizione che unisce qualità, biodiversità e benessere, elementi che trovano nella Dieta Mediterranea una sintesi perfetta e che al SAL diventano esperienza diretta per cittadini, operatori e visitatori. Come Assessore ho scelto di investire con convinzione nella valorizzazione della filiera agroalimentare ottenendo anche grandi soddisfazioni come il risultato storico del riconoscimento dell’IGP per le Olive Taggiasche Liguri, una conquista che tutela un’eccellenza simbolo del ponente ligure. Azioni concrete che mirano a tutelare la qualità, sostenere i nostri produttori e garantire ai consumatori trasparenza e autenticità”.

Alessandro Piana, Assessore all’Agricoltura – Regione Liguria

La 22esima edizione vedrà un ampliamento delle aree dedicate agli eventi collaterali, che quest’anno svilupperanno un nuovo settore quello del Wellness, per evidenziare come uno stile di vita sano e una alimentazione sana possono migliorare la qualità della vita e contrastare l’invecchiamento. Si parlerà del cibo e dell’attività sportiva come vero e proprio anti-aging. Dice Cristina Bolla, Direttrice del SAL.

Questo stile di vita mira a prevenire, rallentare e ridurre i danni fisici e mentali legati all’invecchiamento non solo esteticamente ma a livello di organi e tessuti. Questo approccio multidisciplinare combina stile di vita sano, alimentazione, medicina estetica e rigenerativa per ottimizzare la salute e la longevità.

”Il SAL rappresenta per la città di Finale Ligure non solo un appuntamento fieristico di grande rilievo, ma un momento identitario che valorizza le nostre radici, le nostre produzioni e la straordinaria bellezza di Finalborgo. Questa 22ª edizione, dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell’UNESCO e arricchita dal nuovo focus sul benessere, conferma come tradizione e innovazione possano camminare insieme. Investire nella qualità agroalimentare, nella salute e nella cultura del territorio significa costruire un futuro più consapevole e sostenibile per la nostra comunità”. Angelo Berlangieri, Sindaco – Finale Ligure.

Qui il programma completo dell’evento

RIPARTE IL TOUR DEL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

Per gli appassionati dello shopping a cielo aperto riparte il tour Mercato Riviera delle Palme che per la prima tappa del 2026 torna a Finale Ligure. L’appuntamento con la prima tappa è per domenica 15 marzo.

Dalle 8 alle 19.30 il lungomare Migliorini sarà “invaso” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui il programma completo dell’evento

TORNA “SAVONA IN FIORE”

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo torna “Savona In Fiore” nel centro della città della Torretta.

Per l’occasione Corso Italia, via Manzoni e piazza Sisto ospiteranno una mostra mercato florovivaistico a cielo aperto dalle 8 alle 20.

Sarà un tripudio di colori e profumi. Gli espositori metteranno in mostra piante e fiori, composizioni floreali ed essenze oltre a creazioni e accessori artigianali dedicati al mondo vegetale.

La mostra mercato è stata realizzata grazie a Fiva e al Comune di Savona.

Qui le informazioni sull’evento

NUOVO APPUNTAMENTO CON LA STAGIONE TEATRALE DEL SACCO

All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona, a marzo, riparte la rassegna il “Sacco si tinge di rosa” con gli spettacoli del mese tutti al femminile. Il secondo appuntamento sabato 14 marzo alle 21 sarà con “Artemisia Gentileschi” cuore di Cesare in corpo di donna” di Fiorenzo Baini, regia di Andrea Benfante, con Anna Giarrocco.

Artemisia Gentileschi rappresenta tutte quelle donne che sono riuscite a emanciparsi e a non sottomettersi a un destino già segnato. Una donna che ha saputo risollevarsi di fronte al proprio carnefice e di fronte all’universo maschile. Fatto ancor più sorprendente se pensiamo all’epoca in cui la Gentileschi visse: tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo. Una donna che, oltre a subire uno stupro, fu torturata in ambito processuale. Una donna che seppe alzare la testa ed eccellere con le proprie forze. Nonostante fosse pagata meno dei propri colleghi uomini, con la propria veracità e il suo incontestabile talento, la Gentileschi riuscirà sempre a essere considerata al pari di qualsiasi altro artista guadagnando l’ammirazione del mondo a lei contemporaneo.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

Per il programma completo della serata clicca qui

AD ALBENGA UNA CONFERENZA DEDICATA AL PIGATO

La Fondazione G. M. Oddi, con il Patrocinio del Comune di Albenga, l’Assessorato al Turismo e al Commercio, per la Rassegna “Albenga Passato e Presente” curata da Mario Moscardini, propone per sabato 14 Marzo 2026 alle ore 17, nell’Auditorium San Carlo di Via Roma 58, la conferenza “Il Pigato di Albenga, presentazione e degustazione”.

Ad introdurre l’incontro incentrato sul vino che più di ogni altro è diventato un’icona del territorio albenganese, l’Assessore Camilla Vio.

Il presidente della Viticoltori Ingauni, Massimo Enrico, descriverà il “percorso che ha visto il Pigato diventare un vino unico e il più rappresentativo della nostra piana, un incastro tra storia e modernità rivissuto sulla scorta dei 50 anni della Viticoltori Ingauni”.

Ivano Brunengo, delegato Fisar della Provincia di Imperia, offrirà ai presenti l’occasione di apprezzare “il pigato che rappresenta tutta la nostra storia” con un’accurata analisi del vitigno, l’illustrazione delle sue origini e delle tecniche della lavorazione.

Afferma l’assessore Camilla Vio: “Il nostro territorio offre, grazie alla dedizione e al lavoro quotidiano dei tanti coltivatori della Piana ingauna, prodotti di straordinaria eccellenza che rappresentano un patrimonio identitario per la nostra città.

L’enogastronomia è oggi un settore in forte espansione sul quale l’amministrazione comunale intende puntare con decisione, attraverso la valorizzazione delle produzioni locali anche con il marchio De.Co., la produzione di olio di oliva Taggiasca, l’organizzazione di eventi come Albenga in Tavola e la collaborazione con le numerose realtà di qualità presenti sul territorio.

Anche il settore vitivinicolo è particolarmente apprezzato: Albenga, riconosciuta come città del vino, vanta vitigni di grande pregio come Pigato, Vermentino, Rossese e Granaccia vere eccellenze dell’enologia locale che contribuiscono a rendere l’esperienza di visita nella nostra città anche un viaggio nei sapori della sua terra.

Durante l’incontro parleremo in particolare del Pigato, un vino che negli anni ha conosciuto una straordinaria evoluzione e che possiede ancora importanti margini di crescita e valorizzazione. Sarà un’occasione per ascoltare il contributo di esperti del settore che ne illustreranno storia, caratteristiche e potenzialità”.

La conferenza verrà chiusa con una degustazione offerta a tutti i presenti del vino celebrativo della Cooperativa, il Tue 76, “un pigato che vuole essere un passaggio verso il futuro”.

L’ingresso è gratuito come la degustazione e il rinfresco offerti dalla Cooperativa Viticoltori Ingauni e dalla Fondazione G. M. Oddi.

Qui i dettagli sull’evento

A VALLEGGIA DEBUTTA LO SPETTACOLO “MARGHERITA CON BUFALA”

Margherita con bufala arriva in scena con il suo mix di ritmo, ironia e verità quotidiane. Una commedia brillante che gioca con le “bufale” che ci raccontiamo per sopravvivere, crescere o complicarci la vita. L’appuntamento è per giovedì 14 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Valleggia (Quiliano).

La realizzazione è curata dal gruppo giovani del Comitato di Vado Ligure Quiliano della Croce Rossa Italiana i quali,per la quasi totalità,salgono sul palco per la prima volta cimentandosi nella messa in scena di una commedia.La finalità della serata è la raccolta fondi da destinare all’acquisto di strumenti volti a migliorare la sicurezza dei soccorritori durante gli interventi (rilevatori di monossido di carbonio).Un soccorritore da soccorrere è un doppio problema.

La pièce mette al centro Margherita, protagonista irresistibile che si ritrova travolta da equivoci, mezze verità e rivelazioni che scoppiano come popcorn. Attorno a lei si muove un cast di personaggi vivaci, ognuno con la propria “bufala” da difendere o smascherare. Il risultato è una storia contemporanea, brillante, che fa ridere e riflettere allo stesso tempo.

Perché vederla

Dialoghi rapidi, intelligenti e dal ritmo teatrale moderno. Situazioni comiche che nascono da dinamiche quotidiane. Un cast affiatato e una regia che punta alla freschezza. Una commedia che diverte… e lascia un retrogusto dolce-amaro

Informazioni e prenotazioni (ingresso a offerta)

Sabato 14 marzo

Teatro Nuovo di Valleggia – Quiliano (SV)

Ore 21

Info e prenotazioni: 346 545 3683

Qui le informazioni sullo spettacolo

A VADO IL RADUNO NAZIONALE DELLE PANDA

Con la presente si comunica che nel prossimo weekend 14-15 marzo a Vado Ligure l’Associazione Mare e Monti in Panda organizza l’omonimo raduno nazionale, dedicato a tutte le Fiat Panda immatricolate dal 1980 ad oggi sia 4×4 sia 2wd. Il ritrovo per entrambi i giorni è sul Lungomare di Vado Ligure, giardini Cristoforo Colombo a partire dalle ore 8. Per partecipare è obbligatorio iscriversi attraverso il sito web https://maremontipanda.it/, dove si possono trovare anche i prezzi e il programma dettagliato.

Sabato mattina gli equipaggi affronteranno un percorso off-road sulle colline tra Vado Ligure, Altare e Quiliano e al pomeriggio rientreranno sul lungomare per divertirsi con i giri liberi sul pistino in spiaggia.

Alla domenica gli equipaggi si trasferiranno a Finale Ligure dove, dopo aver sfilato sul lungomare, si fermeranno al Frantoio Fratelli Magnone per una degustazione di prodotti tipici. Il raduno si concluderà con il rientro degli equipaggi a Vado Ligure.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Vado Ligure e Finale Ligure. Si ringrazia l’Autorità di Sistema Portuale per aver concesso l’uso dell’arenile.

Qui le informazioni sulla rassegna

TORNA LA RASSEGNA CANZONI AL CASONE

Si terrà Sabato 14 marzo, alle ore 21, al Teatro Casone di Ortovero lo spettacolo “Domi Bur. Il figlio del Re”, nuovo appuntamento della “Nuova Rassegna Musicale – Canzoni al Casone” organizzata dall’Associazione Culturale Zoo di Albenga, attiva da 20 anni con proposte musicali di alto livello.

Un principe è il protagonista di questa favola tragica, guidata dalla speranza e spinta da un’inquietudine, dalla ricerca di qualcosa che manca. Un principe che si spoglia dell’agio per appagare un bisogno d’altrove. Un principe che diventa un migrante qualsiasi, che in qualsiasi migrante invita a cercare un principe.

Una favola narrata intorno al fuoco di un bivacco nel deserto, effimera pausa di una carovana di genti in viaggio.

La musica si intreccia al racconto, lo anticipa, lo insegue, lo sostiene, lo abbraccia. Le parole diventano perle sul filo di suoni evocativi: i tamburi della festa, il vento del deserto, le onde del mare, i rumori del viaggio.

La narrazione si muove a ritmo di musica; la musica fa danzare le parole.

SUL PALCO

Gli Shook Roots sono: Marco Borca, didjeridoo; Marco Moraglia, chitarra; Leo Saracino, cajon.

Il narratore (autore del testo) è Daniel Delministro.

Biglietti in vendita a brevissimo su Ciaotickets e in cassa sabato 14.

Qui le informazioni sulla rassegna

ULIVAGANDO A QUILIANO

Proloco Quiliano APS con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Quiliano annuncia la nuova edizione di “ULIVAGANDO”, evento consolidato nel panorama delle iniziative di promozione territoriale. La manifestazione, dedicata all’olio ligure, si terrà dall’11 al 15 marzo 2026.

“Ulivagando” rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina, della cultura e delle tradizioni locali. Protagonista dell’evento sarà l’olio di oliva, emblema dell’identità gastronomica del territorio, con particolare attenzione all’olio prodotto dal Frantoio Cooperativa C.A.T.I., realtà che da anni si distingue per qualità e autenticità.

L’olio della Cooperativa C.A.T.I. ha ottenuto il prestigioso riconoscimento DOP “Riviera Ligure”, marchio che ne certifica origine ed eccellenza, offrendo al consumatore una garanzia di qualità superiore. L’iniziativa, patrocinata da Regione Liguria e realizzata con la collaborazione e il coordinamento di Proloco Quiliano, in sinergia con Slow Food Condotta del Savonese, del Frantoio C.A.T.I. e di ABC dell’Olio APS, non si limita a promuovere uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione ligure, ma intende anche valorizzare il lavoro delle realtà locali impegnate nella produzione e nella diffusione della cultura dell’olio.

Come nella scorsa edizione, saranno inoltre coinvolte due classi della Scuola Primaria Don Peluffo, grazie a un’iniziativa proposta da O.N.A.O.O. – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e alla degustazione consapevole dell’olio extravergine di oliva.

Qui le informazioni dedicate alla manifestazione

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

È quasi… Primavera al Parco Asinolla! Il 14 e 15 marzo ci sarà un weekend speciale immersi nella natura tra animali, laboratori e momenti di relax per grandi e piccoli al Parco Asinolla di Pietra Ligure.

Sabato 14 marzo

Ore 10:00 – A Passo d’Asino

Passeggiata lenta con gli asinelli lungo i sentieri del Monte Trabocchetto.

(Minimo 5 adulti – età minima 6+)

Ore 16:00 – Horse Painting: coloriamo le emozioni

Un’esperienza creativa e speciale a contatto con i cavalli.

Domenica 15 marzo

Ore 11:00 – Grooming con Olly e Falco

Scopriamo insieme come prenderci cura dei nostri amici animali.

Ore 14:30 – Decoriamo i ferri di cavallo

Ore 15:30 – Laboratorio “La sagoma del coniglio”

A merenda

Torte della casa (cioccolato, carote, limone)

Pane, burro e marmellata.

Bar ristoro e area BBQ disponibili per pranzi e merende su prenotazione.

Info e prenotazioni:

351 3351902

www.asinolla.it

A.S.D. Asinolla

Via Piave – Loc. Pian dell’Olio

Pietra Ligure (SV)

Attività su prenotazione e riservate ai tesserati ASD Asinolla.

È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle attività.

Vi aspettiamo per un weekend di natura, lentezza e sorrisi!

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.