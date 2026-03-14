“Il sale della Liguria” in Argentina: un legame identitario con le comunità liguri nel mondo

Liguria. Il sapore e il profumo della Liguria hanno attraversato l’oceano, diventando il simbolo di un legame identitario che non conosce confini. Nell’ambito della missione istituzionale in Sud America dell’Assessore all’Immigrazione ed Emigrazione, Paolo Ripamonti, “Il Sale della Liguria” è stato protagonista a Buenos Aires durante le celebrazioni per i 125 anni dell’Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos (AGACU).

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Regione Liguria e l’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale, si conferma un potente strumento di marketing territoriale capace di agire sulla memoria e sulle emozioni. Grazie all’assessore Ripamonti, questo prodotto d’eccellenza ha assunto il ruolo di “ambasciatore olfattivo”, portando alle comunità liguri e alle autorità argentine l’essenza stessa della terra di Colombo. Un ponte tra storia e promozione moderna L’iniziativa non rappresenta solo un omaggio istituzionale, ma un’operazione strategica di branding emozionale.

Il Sale della Liguria, con il suo mix aromatico che richiama le erbe della nostra macchia mediterranea, dal mare alle Alpi Liguri, attiva un effetto recall immediato: un richiamo sensoriale che accorcia le distanze tra la Liguria e le sue radici oltreoceano. “Portare il Sale della Liguria in Argentina, in una ricorrenza così prestigiosa come i 125 anni dell’AGACU, significa far viaggiare la nostra storia lungo le stesse rotte che un tempo univano i mondi attraverso il commercio”, dichiarano Alessandro Navone, Presidente delle Antiche Vie del Sale, e Franco Laureri, Responsabile Marketing e Comunicazione dell’Associazione “.

Il sale, che storicamente rappresentava ricchezza e scambio lungo i sentieri montani, oggi diventa un veicolo moderno per la promozione del brand Liguria, capace di parlare direttamente al cuore e ai sensi di chi porta la nostra regione nel DNA”. La Lanterna: una luce sulle radici La consegna del sale è avvenuta nel contesto della seconda tappa del progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, l’iniziativa promossa dalla Regione per rinsaldare i rapporti culturali ed economici con le comunità argentine. Alla presenza della deputata Gimena Villafruela e dei vertici delle relazioni internazionali di Buenos Aires, la targa commemorativa e il Sale della Liguria hanno sancito un’alleanza che trasforma la tradizione in uno strumento di marketing internazionale. Grazie alla visione dell’Assessore Ripamonti, l’operazione ha permesso di valorizzare l’intero sistema turistico ed economico legato alle Antiche Vie del Sale, dimostrando come le eccellenze del territorio possano essere il ponte perfetto tra la terra d’origine e il “vivere ligure” nel mondo.