Il presidente Olivieri: “Dopo la riforma Delrio è il momento di rafforzare le Province”

Provincia. A dieci anni dall’approvazione della Legge Delrio (Legge 56/2014), torna al centro del confronto istituzionale il ruolo delle Province italiane. Dopo una fase in cui questi enti sono stati profondamente ridimensionati, oggi si apre una nuova stagione di riflessione sulle loro funzioni e sul contributo che possono offrire alla governance dei territori.

Il tema è stato rilanciato anche dall’Unione delle Province d’Italia (UPI), che ha avviato un ciclo di interviste e confronti istituzionali per analizzare il futuro degli enti di area vasta. Tra i primi a intervenire nel dibattito è stato il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, che ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo delle Province nel coordinamento territoriale.

“Dopo la riforma del 2014, molte competenze delle Province sono state trasferite alle Regioni italiane e ai Comuni italiani. Tuttavia, l’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato come il livello provinciale possa rappresentare un punto di raccordo strategico tra amministrazioni locali e livelli istituzionali superiori” afferma il presidente Olivieri.

“Proprio per questo è stato avviato un confronto con le Regioni per rivedere le norme di attuazione della riforma e ridefinire funzioni, risorse e strumenti operativi delle Province”.

“Tra gli ambiti in cui il ruolo delle Province può essere rafforzato emergono in particolare la protezione civile e la promozione turistica territoriale. Due settori nei quali la capacità di coordinare più Comuni diventa decisiva per garantire efficacia amministrativa e sviluppo locale. Nel primo caso si tratta di organizzare e gestire in modo integrato la risposta alle emergenze. Nel secondo, di costruire strategie di valorizzazione del territorio che superino i confini amministrativi dei singoli Comuni” agiunge Olivieri.

Il dibattito aperto negli ultimi mesi sembra andare in una direzione chiara: le Province non sono semplicemente un residuo del passato amministrativo italiano. Se dotate di competenze e risorse adeguate, possono rappresentare uno strumento fondamentale per il governo dei territori e per sostenere lo sviluppo delle comunità locali.

“La sfida ora è tradurre il confronto istituzionale in scelte concrete, capaci di rafforzare l’efficacia dell’azione pubblica e rendere il sistema amministrativo più coerente con le esigenze dei territori” conclude il presidente della Provincia.