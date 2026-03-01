Il Pd di Finale Ligure incontra il sindaco Berlangieri: “Confronto costruttivo su PUC, Piaggio, Ghigliazza e Direttiva Bolkestein”

Finale Ligure. Il 26 febbraio una delegazione del Partito Democratico di Finale Ligure (che come precisano gli stessi Dem finalesi “non ha rappresentanti in consiglio comunale”) ha incontrato il sindaco Angelo Berlangieri per “un approfondito confronto sui principali temi che interessano il futuro della nostra città. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo franco e costruttivo, con l’obiettivo comune di affrontare questioni strategiche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto dei rispettivi ruoli”.

Al centro della discussione, la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), con particolare attenzione all’integrazione con il Piano casa. Il PD finalese ha sottolineato “l’importanza di uno strumento urbanistico capace di coniugare sviluppo e tutela del territorio, garantendo equilibrio tra esigenze abitative, sostenibilità ambientale e salvaguardia dell’identità paesaggistica. È stata evidenziata la necessità di massima trasparenza e partecipazione nel percorso di definizione del PUC, affinché cittadini, categorie economiche e realtà associative possano contribuire in modo consapevole alle scelte che incideranno sul futuro urbanistico della città”.

Situazione Piaggio e Ghigliazza

Altro tema cruciale affrontato è stato quello relativo alla situazione dell’area Piaggio e Ghigliazza. Il Partito Democratico ha ribadito “l’importanza strategica di queste aree per lo sviluppo del territorio finalese e chiesto chiarimenti relativamente ai ritardi rispetto a ciò che era stato annunciato in consiglio comunale”.

Applicazione della Direttiva Bolkestein

Infine, è stato affrontato il tema dell’applicazione della Direttiva Bolkestein, con particolare riferimento alle concessioni demaniali e alle ricadute sulle attività balneari e commerciali del territorio. Il PD Finalese ha espresso la “necessità di garantire regole certe e tempi chiari, tutelando al contempo il lavoro delle imprese locali e assicurando il rispetto delle normative europee”.

“Abbiamo inoltre chiesto al sindaco informazioni sul contratto con Sat (dato che i finalesi versano 5.5. Mln di tari) che ci stato detto scadrà a fine anno. Confidiamo che gli interessi dei finalesi vengano portati avanti anche in questa materia”.

“L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto istituzionale. Il Partito Democratico Finalese conferma la propria disponibilità a un dialogo continuo e responsabile nell’interesse della comunità, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta alle scelte strategiche che determineranno il futuro di Finale Ligure”.