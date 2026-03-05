Il Liceo “Giuliano Della Rovere” premiato al concorso Aned: tre studentesse della 3A vincitrici

Savona. Un riconoscimento significativo per il Liceo Statale “Giuliano Della Rovere”, dove il lavoro sulla memoria e sulla storia contemporanea continua a tradursi in esperienze formative di autentico valore civile.

Nell’ambito di un progetto POC dedicato alla Shoah e al tema della memoria, la classe 3A ha partecipato al concorso promosso dall’ANED di Savona (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti). Tre studentesse, Angelica Battaglia, Maria Bogni e Alice Santelia, sono risultate vincitrici.

La premiazione si è svolta il 4 marzo presso il Priamar, nel corso della cerimonia per l’82° Anniversario dello sciopero del 1° marzo 1944 e della deportazione dei savonesi nei campi di sterminio nazisti. Durante la conferenza commemorativa, le studentesse sono state ufficialmente premiate davanti alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni presenti.

Il percorso progettuale è stato seguito dalle docenti Francesca Santaniello e Simona Ravera, che hanno accompagnato la classe nella preparazione e nella realizzazione dei lavori presentati al concorso.

Determinante e preziosissima è stata la disponibilità della sezione ANED di Savona, in particolare del Presidente Simone Falco, che ha sostenuto il progetto con attenzione e sensibilità. Fondamentali, per la profondità del percorso educativo, sono state anche le testimonianze dirette del Signor Eugenio Bonichi, figlio di un deportato, e della Signora Carolina Vicco, moglie di un deportato: parole che hanno restituito alla storia un volto, una voce, una dimensione umana capace di toccare profondamente gli studenti.

Il riconoscimento ottenuto non riguarda tuttavia soltanto le tre vincitrici. L’intera classe ha lavorato con impegno serio e partecipazione autentica, affrontando un tema complesso e delicato con sensibilità e senso di responsabilità. I lavori hanno mostrato attenzione, capacità di ascolto e una riflessione consapevole su una pagina di storia tanto dolorosa quanto necessaria, evitando retorica e semplificazioni e privilegiando uno sguardo personale e maturo.

A testimonianza del valore complessivo del percorso svolto, l’ANED accompagnerà la classe 3A in visita al Campo di Fossoli il 24 aprile 2026, sostenendo l’iniziativa. La visita si svolgerà alla presenza delle docenti referenti, in continuità con il cammino educativo intrapreso.

Un risultato che conferma come la scuola, quando vissuta come spazio di ricerca, memoria e responsabilità condivisa, possa ancora essere luogo in cui la storia diventa coscienza e la coscienza si traduce in futuro.