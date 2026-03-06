  • News24
Il Comune di Laigueglia aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne

Il Comune ha concesso anche il patrocinio all’iniziativa di AISM dal titolo “Gardensia – Fermiamo la Sclerosi Multipla”

prevenzione violenza sulle donne generica

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne. E’ prevista l’illuminazione di edifici simbolici del paese (bastione e monumento ai caduti) con il colore rosso-arancio a partire dalla sera del 7 e fino alla sera dell’8 marzo.

Prevista anche l’apposizione di locandine esplicative in prossimità degli edifici illuminati e la promozione dell’adesione alla campagna tramite i canali social dell’Ente (Facebook e Instagram), sul sito istituzionale e con email alle attività del territorio per il giorno 8 marzo. Infine verranno distribuire le locandine cartacee esplicative dell’iniziativa alle attività del paese.

Il Comune ha concesso anche il patrocinio all’iniziativa di AISM dal titolo “Gardensia – Fermiamo la Sclerosi Multipla” in programma a Laigueglia dal 6 all’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

