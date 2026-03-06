Laigueglia. Il Comune di Laigueglia aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne. E’ prevista l’illuminazione di edifici simbolici del paese (bastione e monumento ai caduti) con il colore rosso-arancio a partire dalla sera del 7 e fino alla sera dell’8 marzo.

Prevista anche l’apposizione di locandine esplicative in prossimità degli edifici illuminati e la promozione dell’adesione alla campagna tramite i canali social dell’Ente (Facebook e Instagram), sul sito istituzionale e con email alle attività del territorio per il giorno 8 marzo. Infine verranno distribuire le locandine cartacee esplicative dell’iniziativa alle attività del paese.

Il Comune ha concesso anche il patrocinio all’iniziativa di AISM dal titolo “Gardensia – Fermiamo la Sclerosi Multipla” in programma a Laigueglia dal 6 all’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.